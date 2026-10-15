Ein verschneiter Weg, kahle Bäume und ein Winterhimmel über dem Bergischen Land: Mit einem Motiv vom Heckberg bei Overath geht der Lions-Adventskalender in seine 24. Auflage. Das diesjährige Foto stammt von Guido Wagner, einem der für Rhein-Berg zuständigen Reporter dieser Zeitung. Er hat die winterliche Landschaft am Heckberg fotografiert, die nun 8000 Adventskalender schmückt.

Herausgegeben wird der Kalender erneut vom Lions-Förderverein Bensberg-Schloss mit Unterstützung des Lions-Fördervereins Bergisch Gladbach/Bensberg. Hinter jedem Exemplar steckt nicht nur die Chance auf einen Gewinn, sondern vor allem ein guter Zweck. Seit dem Start 2003 kamen mit der Aktion bereits mehr als 590.000 Euro Reinerlös zusammen – im Durchschnitt mehr als 25.600 Euro pro Jahr.

Auch diesmal haben Unternehmen und Einzelhändler aus Bensberg und Bergisch Gladbach Preise gestiftet. Insgesamt warten 219 Gewinne im Gesamtwert von rund 15.600 Euro. Neben Sachpreisen und Gutscheinen lockt als besonderer Gewinn ein Goldbarren im Wert von 2000 Euro. Jeder der 8000 Kalender trägt eine eigene Losnummer. Vom 1. bis 24. Dezember entscheidet sich täglich, welche Nummer gewonnen hat.

Mit 5 Euro soziale Projekte unterstützen

Doch auch wer keinen Preis ergattert, unterstützt mit den fünf Euro für den Kalender soziale Projekte. Traditionell fördern die Lions mit dem Erlös unter anderem die Initiative „Kids & Co.“. Das Suchtpräventionsprogramm der Katholischen Erziehungsberatung in Bergisch Gladbach hilft im gesamten Kreis Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Eltern suchtkrank sind. Darüber hinaus sollen weitere Menschen und Einrichtungen vor allem in der Region unterstützt werden.

Zu kaufen gibt es die Kalender vom 17. Oktober bis 26. November unter anderem in Bergisch Gladbacher Filialen der Bensberger Bank, der VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen und der Kreissparkasse Köln, in verschiedenen Geschäften sowie bei Mitgliedern der beiden Lions-Fördervereine. Zudem verkaufen die Lions ihre Kalender am 21. und 28. November auf dem Markt in Bergisch Gladbach. Die Gewinnnummern werden ab dem 6. Dezember täglich im Internet unter www.lions-ad-ventskalender.de veröffentlicht und bis zum 15. Januar von montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr auch unter einer Adventskalender-Hotline (02207) 9650169 bekannt gegeben. (hvo)