Kunstkosmos im Basement 16

An den weißen Wänden hängen Bilder dicht an dicht; Skulpturen stehen auf Sockeln. Das Basement 16 wirkt derzeit wie ein kleiner Kunstkosmos. Doch bei der zehnten Ausgabe der „l’art privé“ wird nicht nur geschaut: Besucher können dort Werke aus Privatbesitz erwerben. Die Ausstellung in Bensberg dauert noch bis Samstag, 5. Dezember. Zur Eröffnung begrüßten Marlis Sauer und Herbert Stecher die Gäste.

Kunsthandel von privat an privat

Das Konzept gibt Verkäufern und Käufern Raum: Wer Kunst aus der eigenen Sammlung abgeben möchte, kann ein Werk in der Schau präsentieren und den Preis selbst festlegen. Die Besucher können in Ruhe stöbern. Die Börse versteht sich als Kunsthandel von privat an privat und ist auch für Neugierige offen.

Lesung zur Villenkolonie Frankenforst

Ein besonderer Abend steht am Donnerstag, 26. November, bevor: Der Bergische Geschichtsverein Rhein-Berg lädt um 18.30 Uhr zu einer Lesung mit Rosine De Dijn ein. Die Autorin liest aus ihrem Buch „In bevorzugter Lage – Waldhaus-Villenkolonie Frankenforst bei Köln 1908–1958“.

Ausgezeichnetes Buch über Weltkriege und NS-Zeit

Der Band erzählt die Geschichte der Villenkolonie anhand historischer Dokumente, Pläne und Biografien ihrer Bewohner. Die großen Einschnitte der Weltkriege und der NS-Zeit werden dabei an einzelnen Häusern und Familienschicksalen greifbar. Das Buch wurde auf der Frankfurter Buchmesse als „Schönstes Regionalbuch Deutschlands 2026“ in der Kategorie Belletristik/Literatur ausgezeichnet. Der BGV steuerte historische Recherche bei.

Öffnungszeiten und Veranstaltungsort

Geöffnet ist die Kunstbörse mittwochs bis freitags von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr. Veranstaltungsort ist Basement 16, Schlossstraße 16, Bergisch Gladbach-Bensberg.