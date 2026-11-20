Der erste Advent ist noch fast zwei Wochen entfernt, doch die Weihnachtsmärkte warten nicht auf das erste Licht am Kranz. In Refrath hat die Saison bereits begonnen: Seit Montag öffnet das Weihnachtsdorf auf dem Peter-Bürling-Platz. Am Donnerstag, 19. November, folgen der Markt in der Stadtmitte und der Bensberger Hüttenzauber. Wer sich mit Glühwein und Geschenkideen einstimmen möchte, hat damit schon vor dem Adventswochenende reichlich Auswahl.

Refrath: Weihnachtsdorf bis Mitternacht

Den längsten täglichen Atem brauchen die Besucher in Refrath: Freitags und samstags bleibt das Weihnachtsdorf bis Mitternacht geöffnet. Montags bis donnerstags beginnt der Betrieb um 15 Uhr und endet um 22 Uhr, freitags geht es ebenfalls um 15 Uhr los. Am Wochenende öffnen die Stände um 13 Uhr, sonntags ist um 22 Uhr Schluss. Bis zum 23. Dezember stehen neben den Weihnachtsmarktständen und Kinderkarussells auch gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm.

Eisstockschießen, Raclette und Piratenchor

Beim Eisstockschießen können sich Gruppen messen, in der Almhütte wird Raclette angeboten. Geplant sind außerdem der traditionelle Familientag, ein Nikolausbesuch, ein Auftritt des Kinderchors der Gemeinschaftsgrundschule Steinbreche und das Mitsingkonzert mit dem Piratenchor. Hinter dem Weihnachtsdorf stehen die Interessengemeinschaft Refrather Handel und die FoodVeedel GmbH.

Markt in der City öffnet morgen

In der Stadtmitte gehört der Markt seit mehr als vier Jahrzehnten zur Vorweihnachtszeit. Vom 19. November bis zum 23. Dezember öffnen die Hütten auf dem Konrad-Adenauer-Platz täglich von 11 bis 20 Uhr, samstags bis 21 Uhr. Zum Kunsthandwerk zählen Holzarbeiten aus Bad Tölz, erzgebirgische Weihnachtskunst und mundgeblasener Glasschmuck aus Böhmen. Der „Metallfritze“ fertigt Figuren und Gebrauchsgegenstände aus Schrauben und Stahl.

Neues Essen und mehr Nachhaltigkeit

Neben Reibekuchen, Maronen und Spießbraten kündigen die Organisatoren Neues an: Langos, Flammkuchen, Bratäpfel, Apfelpfannkuchen und heißen Schafskäse im Fladenbrot. Für Kinder dreht sich ein nostalgisches Karussell. LED-Beleuchtung, Mehrweggeschirr und umweltfreundlichere Verpackungen sollen den Betrieb nachhaltiger machen. Zum Turmblasen an Heiligabend um 17 Uhr bleibt der Glühweinstand am Weihnachtsbaum noch einen zusätzlichen Tag geöffnet.

Refraths Winterdorf ist geöffnet. Copyright: Arlinghaus (Archivfoto)

Bensberger Hüttenzauber mit Live-Musik

Bis nach Weihnachten reicht der Bensberger Hüttenzauber: Vom 19. November bis zum 30. Dezember sind Live-Musik und kulinarische Themenabende angekündigt. Zum Programm gehören unter anderem Peter Orloff und die Schwarzmeerkosaken, Juicy Jam, Andreas Melzer und der Jahresabschluss der Flöckchen. Eine tägliche abendliche Verlosung unterstützt die Bergisch Gladbacher Tafel.

Kleine Dorfmärkte in Bärbroich und Moitzfeld

Kleiner und stärker von der Dorfgemeinschaft geprägt ist der Markt am Schützenheim Bärbroich. Dort lädt der Förderverein Bärbroicher Allerlei am Samstag, 21. November, von 15 bis 20 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. Am Samstag vor dem ersten Advent, 28. November, folgt Moitzfeld: Auf dem Dorfplatz am Rotdornweg gestalten Kunsthandwerker, Kitas, Schulen, Vereine und Gewerbetreibende von 12 bis 20 Uhr den Markt.

Dezember: Schlossmarkt „Unikat“ in Bensberg

Im Dezember kommen zwei weitere Schauplätze hinzu. Vom 10. bis 13. Dezember bietet „Unikat“ im Innenhof von Schloss Bensberg Handwerkskunst, Geschenkideen und Musik. Der Eintritt kostet donnerstags neun, sonst 14 Euro, jeweils inklusive Glühwein oder Punsch; Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Der Schlossmarkt öffnet donnerstags um 17 Uhr, freitags und samstags um 15 Uhr, sonntags um 12 Uhr. Am Sonntag endet er um 20, sonst um 22 Uhr.

„Zanders Zauber“ setzt den späten Auftakt

Den späten Auftakt setzt der „Zanders Zauber“ vom 14. bis 23. Dezember auf dem Gohrsmühlenplatz und in Halle 1B. Die zweite Ausgabe wird auf zehn Tage und zusätzliche Flächen erweitert. Angekündigt sind Streetfood, Geschenkstände, Kinderangebote und Eisstockschießen. Björn Heuser tritt am 21. Dezember um 19 Uhr auf. Der Eintritt ist frei.