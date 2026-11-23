Ein kräftiges „Alaaf“ im Gotteshaus

Ein kräftiges „Alaaf!“ schallt durch das Bensberger Gotteshaus. Pfarrer Elmar Kirchner schmunzelt am Altar: „Das können wir noch ein bisschen lauter. Alaaf von Herzen!“ Für einen gebürtigen Westfalen sei das Kölsch schließlich eine echte Herausforderung, gibt er lachend zu. Nach sieben Jahren Pause feiern die Bensberger wieder ihre ökumenische Mundartmesse zur Sessionseröffnung 2026/2027. Gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Wolfgang Graf, segnet Kirchner die zahlreichen Fahnenabordnungen und Narren.

Dreigestirn und Kinderdreigestirn in den ersten Reihen

Vorn sitzen die Aushängeschilder der Session: das designierte Dreigestirn der Stadt Bergisch Gladbach – Prinz Oliver I. (Oliver Cella), Bauer Marcus (Marcus Schönenbröcher) und Jungfrau Cathrin (Cathrin Buchholz) – sowie der Bensberger Nachwuchs: Kinderprinz Silas Flosbach, Kinderbauer Silas Fix und Kinderjungfrau Ida Wagner. Gesellschaften und Gemeindemitglieder füllen das Kirchenschiff.

Rückblick auf die Durststrecke seit 2019

In einem lockeren kölschen Dialog-Anspiel blicken mehrere Mitwirkende mit Humor auf die lange Durststrecke seit 2019 zurück: Erst zwang Corona zu leeren Bänken und Abstand, dann fehlte die Musik. „Ohne Musik jeit dat einfach nit“, stellt die Runde fest. Wie der Rhein nach Trockenheit sei die Tradition zum Rinnsal geschrumpft, nun fließe der Strom wieder.

Musik und Technik: Die Mitwirkenden

Beim Dank an die Musiker Martin Meyer und Jocki Althoff brandet Applaus auf. Mit Angela Wallraf und Martin Hehl geben sie dem Gottesdienst seinen Klang. Mechtild Münzer stellte die geistlichen Texte zusammen, Angela Wallraf verantwortete die kölschen Passagen, Michael Lübbers und Simon Sebastian Flosbach sorgten für die Technik.

Wenn Kirche und Karneval verschmelzen

Der Geist des Fastelovends zieht sich durch die Liturgie. Die Kohelet-Lesung bringt es auf Kölsch auf den Punkt: „Alles hät sing Stund“, eine Zeit zum Lachen und Weinen, zum Trauern und Tanzen. In den Fürbitten bitten die Karnevalisten um eine Session „ohne Knies un Knatsch“ und gedenken Kranker, Alter und Trauernder. Beim Vaterunser auf Kölsch verschmelzen Kirche und Karneval endgültig.

Wenn alle zusammenstehen, wird es warm ums Herz

Was bleibt, bringt das Anspiel auf den Punkt: Wenn alle zusammenstehen, mitsingen und zuhören, wird es warm ums Herz. Nach sieben Jahren Pause fließt der kölsche Strom in Bensberg wieder bunt, ökumenisch und mitten im Leben. (ck)