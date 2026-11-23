Ein Kastenwagen fährt auf einen Pannen-Lkw auf, ein Mann wird im Wrack eingeklemmt: Ein schwerer Unfall auf dem Rastplatz Röttgesberg-Nord an der A4 hat am Freitag vier Verletzte gefordert. Lebensgefährlich verletzt wurde der 36-jährige Renault-Fahrer, schwer ein Mitarbeiter des Abschleppdienstes.

Alarmierung und erste Hilfe durch die Feuerwehr

Um 13.28 Uhr alarmierten mehrere Anrufer die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises. Ein Fahrzeug der Feuerwehr Bergisch Gladbach befand sich auf der Gegenfahrbahn, als es zum Zusammenstoß kam. Die Besatzung wendete an der nächsten Ausfahrt und versorgte als Erste die Verletzten.

Renault prallt mit hoher Geschwindigkeit auf Lastwagen

Laut Polizei war der Renault mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen geprallt, der wegen einer Panne auf dem Parkstreifen stand. Der Lkw sollte gerade abgeschleppt werden: Seine Vorderachse war bereits am Haken eines davor stehenden Abschleppkrans befestigt. Nach Angaben der Feuerwehr Overath, die mit mehreren Einheiten zur Unfallstelle ausrücke, war der Kleintransporter unter den Lastwagen geraten. Der 36-jährige Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn. Rettungsdienst und Feuerwehr versorgten parallel alle Verletzten vor Ort.

Vier Verletzte, drei Männer in Krankenhäusern

Ein 22-jähriger Mitarbeiter des Abschleppunternehmens lag auf einem Rollbrett unter dem Lkw und wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein 23-jähriger Kollege und der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer standen neben dem Fahrzeug. Sie wurden von fliegenden Trümmerteilen verletzt. Drei Männer kamen in Krankenhäuser; der schwerstverletzte Renault-Fahrer in eine Klinik der Maximalversorgung.

Hubschrauber im Einsatz, A4 Richtung Köln gesperrt

Zwei Rettungshubschrauber und weitere Rettungsmittel wurden nachalarmiert. Für die Landung eines Hubschraubers wurde die A4 in Richtung Köln zeitweise voll gesperrt. Auch die Auffahrt Untereschbach war kurzzeitig gesperrt. Die Autobahnpolizei sicherte die Unfallspuren mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam. Das Verkehrskommissariat 2 ermittelt, warum der Kastenwagen auf den Lkw auffuhr.

Betriebsstoffe ausgetreten: Kanaleinläufe abgedichtet

Durch den Unfall traten massiv Betriebsstoffe aus. Um zu verhindern, dass sie in die Kanalisation gelangen, dichtete die Feuerwehr die umliegenden Kanaleinläufe ab. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen übergab sie die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei. (wg)