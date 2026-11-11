Ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat am Montagabend (9. November) einen umfangreichen Gefahrguteinsatz auf der A4 bei Köln ausgelöst. Zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Klettenberg in Richtung Olpe kollidierten vier Lastwagen und ein Pkw. Am Mittwochmorgen (11. November) konnte die Sperrung endlich aufgehoben werden. Ein Beamter der Polizeileitstelle: „Die Autobahn ist seit 6.07 Uhr wieder frei.“

Nach dem Abschleppen des Gefahrguttransporters musste noch die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden. Die Umweltbehörde hatte offenbar veranlasst, verunreinigtes Erdreich auszukoffern. Für das Abschleppen des Lkw musste ein Spezialfahrzeug organisiert werden.

Gefahrgut in Fässern und Säcken

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Weil aus einem beschädigten Gefahrgut-Lkw eine Chemikalie austrat, musste die Autobahn vollständig gesperrt werden.

Bei den ausgetretenen Stoffen handelte es sich nach Angaben der Kölner Feuerwehr um eine flüssige Harzlösung sowie um eine körnige Chemikalie namens Thioharnstoff-Dioxid. Die Flüssigkeit befand sich in Fässern, das Pulver in Säcken. Beide Stoffe sind brennbar und gesundheitsschädlich.

A4: Gefahrgut-Lkw aus Rumänien

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.40 Uhr am Ende eines Staus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Gefahrguttransporter mit rumänischen Kennzeichen auf dem rechten Fahrstreifen auf den Lastwagen eines 59-Jährigen am Stauende auf. Durch den Aufprall schoben sich die drei vorausstehenden Lastwagen und ein Seat ineinander. Der Seat verkeilte sich zwischen den Lkw eines weiteren 59 Jahre alten Mannes und eines 38-Jährigen.

Bergungsarbeiten auf der A4 in Köln am Dienstagvormittag (10. November). Copyright: Arton Krasniqi

Der Fahrer des Gefahrguttransporters und der 35 Jahre alte Fahrer des Seat erlitten schwere Verletzungen. Der Pkw-Fahrer befreite sich selbst durch das Fahrerfenster. Ersthelfer versorgten den verletzten Lkw-Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Er kam nach Angaben der Feuerwehr großflächig mit der ausgetretenen Flüssigkeit in Kontakt.

Beide Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Identität des mutmaßlichen Unfallverursachers ist bislang nicht abschließend geklärt.

Bei einem Unfall mit vier Lkw und einem Auto auf der A4 waren Gefahrstoffe ausgetreten. Copyright: Daniel Evers / Wuppervideo

Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Behälter auf der Ladefläche eines Lastwagens beschädigt. Das Fahrzeug hatte insgesamt rund 20 Tonnen Chemikalien geladen. Der Gefahrstoff lief auf die Fahrbahn.

Zwei Lkw am Morgen abtransportiert

Die Einsatzkräfte richteten einen Sicherheitsbereich mit einem Radius von 200 Metern ein. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zusätzliche Spezialisten für Chemikalieneinsätze alarmiert. Auch die Werkfeuerwehr des Chemparks Dormagen unterstützte die Arbeiten.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufwendig. Erst musste die Ladung gesichert und umgeladen werden, zudem waren mehrere Fahrzeuge ineinander verkeilt. Zwei Wagen konnten am Dienstagmorgen (10. November) bereits abtransportiert werden. Danach nahm auch die Reinigung der Fahrbahn einige Zeit in Anspruch.