Sperrung der A4 seit Montagmorgen

Die A4 ist seit Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Engelkirchen und Bielstein in Fahrtrichtung Olpe komplett gesperrt. Grund ist der Bau einer Schrankenanlage für Laster mit einem Gewicht von mehr als 44 Tonnen, die trotz eindeutiger Verbote immer wieder die marode Wiehltalbrücke befahren hatten. Nun ist Schluss damit. Was die Sperrung für den Verkehr bedeutet, das haben wir am Montagmittag nachgefragt. Schon jetzt ist klar, dass es Nachjustierungen auf den Straßen parallel zur Autobahn geben wird. So auch durch das Abschalten von Ampeln.

Stücker: Vollsperrung wäre die schlechteste Lösung

Wiehls Bürgermeister Ulrich Stücker sagte dieser Zeitung, dass die Autobahn 4 trotz aller Maßnahmen an der Wiehltalbrücke offen bleiben muss. Eine Vollsperrung über einen unbefristeten Zeitraum wäre „mit Abstand die schlechteste Lösung“. Die Umleitungen führen derzeit zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und stellenweise zu erheblichen Rückstaus, räumte Stücker ein. Polizei, Landesbetrieb und Ordnungsamt beobachteten die Lage intensiv. Die Kreispolizeibehörde habe bereits reagiert: Beschilderungen wurden angepasst, provisorische Ampelanlagen in Betrieb genommen und bestehende Ampeln teils abgeschaltet.

Abwarten, bevor weitere Maßnahmen folgen

Man werde noch ein bis zwei Tage abwarten, wie sich der Verkehrsfluss entwickelt, bevor weitergehende Maßnahmen entschieden würden. Solche Reaktionen seien bei Umleitungen normal. Die Schrankenanlage auf der A4 solle die Brücke so stabilisieren, dass sie auch während Sanierung und Neubau dauerhaft befahrbar bleibe. Die Autobahn GmbH arbeite mit Hochdruck an den Plänen für Sanierung und Neubau. Ziel sei, dass die A4 in den kommenden Jahren permanent befahrbar bleibt. Ärger und Frust für einige Wochen seien besser als eine spätere Vollsperrung mit jahrelangen Folgen. „Ein zweites Lüdenscheid“ dürfe es nicht geben. Ein langjähriger Umleitungsverkehr durch Bielstein sei für ihn nicht vorstellbar.

Ovag: Verspätungen bis zu zehn Minuten

Viele Lkw rollten durch Bielstein. Copyright: Sauer

Für die Ovag berichtete deren Geschäftsführerin Corinna Güllner. Sie sprach von einer „tatsächlich noch überschaubaren Situation“ am Morgen. „Wir hatten natürlich einzelne Fahrzeuge mit Verspätung, das alles bewegte sich aber noch in einem guten Rahmen. Heute Vormittag lagen die Verspätungen bei bis zu zehn Minuten. Das hatten wir auch schon an anderen Tagen.“ Eine komplette Bilanz könne sie aber noch nicht ziehen. „Wir müssen den Nachmittag abwarten, denn die Hauptlast geht eher in die andere Richtung, und der Berufsverkehr bringt auf der Autobahn normalerweise die höhere Belastung.“

Polizei: Bielstein als neuralgischer Punkt

„Die Sperrung der A4 in Richtung Olpe beschäftigt uns seit Montagmorgen. Nach den Rückmeldungen unserer Kolleginnen und Kollegen ist es für die Verhältnisse insgesamt gut gelaufen“, sagte Polizeisprecher Marc Leporin. Das Verkehrsaufkommen sei naturgemäß erhöht. Als besonders neuralgischer Punkt habe sich Bielstein herausgestellt. „Dort haben wir einen kleinen Abschnitt vollgesperrt, und zwar zwischen der Zufahrt zum Zweirad Klein und der Einmündung auf die L 321. Nur der Linienverkehr ist dort freigegeben. Das ist für alle Beteiligten unglücklich, lässt sich aber nicht anders regeln. Der Verkehr, der von der L 321 kommend nach links Richtung Kehlinghausen abbiegt, muss weiter fließen. Leider mussten wir feststellen, dass sich viele Verkehrsteilnehmende nicht an die Sperrung halten und einfach durchfahren.“ Auch an der Anschlussstelle Bielstein wurde reagiert. Die Ampelanlage am Pendlerparkplatz ist außer Betrieb genommen worden, weil sie für die aktuelle Verkehrsführung nicht erforderlich ist.

Entspannte Lage in Weiershagen

Gestern Mittag war die Lager rund um Bielstein jedenfalls durchweg entspannt. Wer bergab in Weiershagen ankam und ortskundig war, suchte gleich geradeaus Richtung Hückhausen sein Glück. Nötig war das nicht, denn selbst an der provisorischen Ampel nahe dem Edelstahlwerk Kind & Co. lief es zügig – die Anlage war aus Sorge aufgebaut worden, Verkehr von der Bielsteiner Straße würde sonst ewig nicht auf die vorfahrtsberechtigte Landesstraße abbiegen können.

Kurze Rückstaus am Kreisverkehr, Ruhe in Kehlinghausen

Auch ein paar Meter weiter klappte das Abbiegen des Umleitungsverkehrs auf die Bielsteiner Straße. Kurze Rückstaus gab es nur dann, wenn Lkw durch den Kreisverkehr Bantenberger Straße steuerten. Und in Kehlinghausen war es so ruhig, dass zwei Telekom-Techniker, die seit dem frühen Morgen an Verteilerkästen arbeiteten, gar nicht bemerkt hatten, dass direkt hinter ihnen, eine Autobahn-Umleitung stattfindet.