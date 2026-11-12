Mit erheblichen Einschränkungen müssen Verkehrsteilnehmer an den kommenden drei Wochenenden in Frechen rechnen. Der Landesbetrieb Straßen NRW saniert die Bonnstraße im Abschnitt zwischen der Aachener Straße (L361) und der Kreuzung mit der Krankenhausstraße und der Europaallee.

Wichtige Verkehrsachse betroffen

Betroffen ist damit eine der wichtigsten Verkehrsachsen in der Stadt, die auch für überörtliche Verbindungen von Bedeutung ist. Auf dem Streckenabschnitt, der nun saniert wird, liegt auch der Autobahnanschluss Frechen-Nord. Er muss teilweise gesperrt werden.

Wie der Landesbetrieb Straßen mitteilt, werden die Arbeiten an der Fahrbahn und dem begleitenden Rad- und Gehweg in mehreren Teilabschnitten ausgeführt. Zu Sperrungen kommt es dabei nacheinander an drei Wochenenden bis zum 22. November.

Vollsperrungen an den ersten beiden Wochenenden

Beginn ist schon an diesem Wochenende: Von Freitag, 6. November, 20 Uhr, bis Montag, 9. November, 5 Uhr, wird die Bonnstraße zwischen der Kreuzung Krankenhausstraße/Europaallee und der A4-Auffahrt Frechen-Nord voll gesperrt. Auf dem gleichen Streckenabschnitt geht es am darauffolgenden Wochenende weiter. Von Freitag, 13. November, 20 Uhr, bis Montag, 16. November, 5 Uhr, ist ebenfalls eine Vollsperrung notwendig. Wie der Landesbetrieb mitteilt, ist am Anschluss Frechen-Nord an beiden Wochenenden nur die Auffahrt auf die A4 aus Richtung der Aachener Straße möglich: „Die A4-Ausfahrt Frechen-Nord befindet sich innerhalb des Baufeldes und ist an beiden Wochenenden gesperrt.“

Der Verkehr auf der Autobahn 4 wird während der Sperrung der Anschlussstelle Frechen-Nord umgeleitet, und zwar über das Autobahnkreuz Köln-West und die Anschlussstelle Frechen an der A1. Ein roter Punkt weise die Verkehrsteilnehmer auf die Ausweichroute hin, so der Landesbetrieb.

Umleitung ist ausgeschildert

Am darauffolgenden Wochenende folgt der Abschnitt von der A4-Auffahrt Frechen-Nord bis zur Aachener Straße. Dieser Teil der Strecke ist gesperrt von Freitag, 20. November, 20 Uhr, bis Montag, 23. November, 5 Uhr. Die Auffahrt auf die A4 und die Abfahrt von der A4 sind an der Anschlussstelle Frechen-Nord an diesem Wochenende nur aus und in Richtung Krankenhausstraße möglich.

Der Verkehr soll während der Wochenendsperrungen weiträumig umgeleitet werden, über die Aachener Straße (L361), den Mühlenweg, die Otto-Lindemann-Straße und die Krankenhausstraße. „Fußgänger und Radverkehr werden gesichert durch das Baufeld geführt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Straßen NRW.

Sanierung der Aachener Straße im kommenden Jahr

Die jetzt anstehenden Arbeiten sind aber nur die Vorboten eines noch größeren Projekts. Die Sanierung der Bonnstraße ist laut Landesbetrieb erforderlich, da sie als Umleitung vorgesehen ist, wenn im kommenden Jahr die Aachener Straße zwischen Frechen-Königsdorf und Kerpen-Horrem instand gesetzt wird.

Abhängig von den Witterungsbedingungen sollen die Arbeiten dort Mitte Januar 2027 beginnen. Die Aachener Straße muss dafür voll gesperrt werden, der Landesbetrieb rechnet mit einer Bauzeit von vier Monaten.

Kreisverkehr und Querspange geplant

Neben der Sanierung des Streckenabschnitts ist zwischen Königsdorf und Horrem auch der Bau eines Kreisverkehrs vorgesehen. Von diesem Kreisel aus soll eine Querspange parallel zur Straße der Nord-Süd-Kohlebahn gebaut werden. Die Querspange stellt die Verbindung zu der neuen Autobahnanschlussstelle her, die bei Königsdorf entsteht.

Neue Anschlussstelle bei Königsdorf

Dort wird ein sogenannter Teilanschluss an die Autobahn 4 gebaut. Die Arbeiten dafür schritten zuletzt voran, hatten sich aber zuvor lange hinausgezögert. Bereits vor rund elf Jahren war die Baustelle eingerichtet worden.

Verbunden ist die neue Autobahn-Anschlussstelle - nach Fertigstellung kann man dort ausschließlich in Fahrtrichtung Köln auffahren und in Richtung Kerpen/Aachen abfahren - mit mehreren aufwendigen Brückenbauwerken.

Die Kosten für das gesamte Straßenbau-Projekt waren zuletzt auf 37 Millionen Euro beziffert worden.