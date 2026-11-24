Ausverkauftes Haus am Totensonntag

„Guten Abend.“ Zwei Wörter, dann eine kurze Stille. So beginnen Nachrichtensendungen, sagt Wolfgang Dick am Mikrofon im Bürgerhaus Bergischer Löwe, bevor es sonst mit Krieg und Katastrophen weitergeht. An diesem Sonntagabend bleiben die schlechten Nachrichten draußen.

Drinnen sitzen 650 Menschen bis in die letzte Reihe. Schon eine Woche vorher gab es keine Karten mehr; wohl zum ersten Mal in sechs Jahrzehnten ein komplett ausverkauftes Haus. Das Sinfonieorchester Bergisch Gladbach spielt das 60. Benefizkonzert des Lions-Fördervereins Bergisch Gladbach/ Bensberg zugunsten Bedürftiger in der Stadt. Der Titel verspricht kein harmloses Wunschkkonzert, sondern ein Geschichtsdrama: „Geschichte in Klängen – Wien zwischen Napoleon und Sarajevo“. Zunächst ein Widerspruch. Im Kalender steht Totensonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr.

Grußworte: Hesse, Aufbruch und gelebte Solidarität

Lions-Präsident Wolfgang Dick spricht die naheliegende Frage offen aus: „Darf man denn an einem solchen stillen Tag fröhliche Musik aufführen?“ Seine Antwort holt er bei Hermann Hesse und dessen Gedicht „Stufen“, jenem Zauber, der jedem Anfang innewohnt. Nicht nur der Glanz der Vergänglichkeit präge das Gedenken, sondern auch das Gefühl von Aufbruch. Diesen Faden greift Bürgermeister Marcel Kreutz auf. Ein Jahrhundert zwischen Napoleon und Sarajevo klinge nach Geschichtsbuch, doch seine Umbrüche kenne man heute aus Rathaus, Alltag und Medien. Entscheidend sei das Machen statt bloßer Worte. Sechzig Konzerte im einundsechzigsten Jahr bedeuteten handfeste Hilfe für Bedürftige vor Ort, wie etwa den Verein „Frauen stärken Frauen“ erreicht habe. An Dick gerichtet sagt Kreutz: „Sie reden nicht über Solidarität, sondern Sie machen und Sie leben Solidarität mit Ihrem Lionsclub.“ Und er gibt dem Publikum einen Satz mit auf den Weg: „Musik kann Geschichte erlebbar machen.“

Strauß’ „Fledermaus“ als beschwingter Auftakt

Was folgt, löst diesen Satz ein. Chefdirigent Dr. Roman Salyutov, der die Werke vorab im Spiegelsaal erläutert hat, spannt einen Bogen von der leichtfüßigen Wiener Lebensart bis in den Strudel ihres Untergangs. Der Abend beginnt beim Walzerkönig und endet bei einem Walzer, der an sich selbst zerbricht. Den Auftakt setzt Johann Strauß mit der Ouvertüre zur „Fledermaus“. Esprit, Champagnerlaune, tänzerischer Glanz: Wien feiert sich selbst, noch unangefochten und schwerelos. Das Sinfonieorchester Bergisch Gladbach, 1968 als Kammerorchester gegründet und seit 2013 von Salyutov zum Sinfonieorchester ausgebaut, wirft sich mit Lust in den Schwung. Dass hier Profimusiker Seite an Seite mit passionierten Musikliebhabern sitzen, hört man nicht als Kompromiss, sondern als Feuer. Das Orchester spielt engagiert und mit ansteckender Begeisterung.

Beethovens „Egmont“ bricht in den Ballsaal ein

Dirigent Roman Salyutov Copyright: Arlinghaus (Archivfoto)

Doch der Ballsaal hält nicht lange stand. Unvermittelt prallt Ludwig van Beethovens „Egmont“- Ouvertüre auf die Operettenseligkeit. Sie klingt wie das Vorspiel zu einer großen tragischen Oper und entstand doch ohne Oper dahinter. Beethoven komponierte sie 1809 und 1810 als Auftakt einer Schauspielmusik zu Johann Wolfgang von Goethes Trauerspiel für das Wiener Hoftheater. Die politische Dringlichkeit lag damals vor seiner Tür: Kurz zuvor hatten Napoleons Truppen Wien beschossen und besetzt. In kaum zehn Minuten verdichtet Beethoven Goethes Drama um den flämischen Grafen Egmont, der sich der spanischen Gewaltherrschaft widersetzt und dafür hingerichtet wird. Schwere, drückende Akkorde zeichnen die Tyrannei, unruhige Streicher das Aufbegehren, ein scharfer Schnitt das Fallbeil, ehe die grelle Siegessymphonie in F-Dur hervorbricht.

Brahms’ Haydn-Variationen: Ernst und Tiefe

Einen anderen, nach innen gewandten Ton schlägt Johannes Brahms mit seinen „Variationen über ein Thema von Haydn“ an. Im Konzertbetrieb stehen sie oft im Schatten seiner vier Sinfonien, zu Unrecht. 1873 in Wien vollendet, markieren sie Brahms’ erstes großes, eigenständiges Orchesterwerk und die Geburtsstunde der autonomen Orchestervariation. Schon das Fundament birgt eine kleine historische Pointe: Der feierliche Bläserchoral „St. Antoni“, den Brahms einer Feldpartita von Joseph Haydn entnahm, stammt nach heutiger Forschung vermutlich gar nicht von Haydn selbst. Aus dieser schlichten Melodie errichtet Brahms eine strenge Architektur aus acht scharf gezeichneten Charakterstücken. Sie reichen vom lichten Holzbläser-Filigran bis in schroffe Kontrapunktik und gipfeln in einer mächtigen Passacaglia. Das Orchester hält die Spannung über alle Wechsel zusammen und leuchtet jene ernste, grüblerische Tiefe Wiens klar aus.

Salyutov als Pianist und Dirigent in Strauss’ „Burleske“

Nach der Pause wechselt der Abend das Licht und der Mann am Pult wechselt den Platz. Für die „Burleske“ von Richard Strauss setzt sich Roman Salyutov an den Flügel und übernimmt die Doppelrolle aus Pianist und Dirigent. Das Werk ist ein genialischer Jugendstreich mit doppeltem Boden: Mit gerade einmal 21 Jahren schrieb Strauss diese einsätzige Konzertfantasie in d-Moll, ursprünglich als „Scherzo“ für seinen Mentor Hans von Bülow. Der lehnte die Partitur prompt als unspielbar ab. Wer Salyutov in den waghalsigen Läufen, rasanten Akkordsprüngen und jähen Stimmungswechseln erlebt, ahnt sofort, warum. Schon der Beginn bricht mit jeder Konvention: Nicht das Klavier, sondern die Pauke schleudert das Hauptmotiv in den Saal und bleibt das ganze Stück über eine eigenwillige Gegenspielerin. Zwischen spöttischer Parodie, funkelndem Witz und aufrauschender Spätromantik jagt die Musik dahin. Hier zeigt der in Sankt Petersburg und Köln ausgebildete Musiker seine ganze Klasse: Salyutov reißt das Orchester mit knappen Blicken und Gesten mit und meistert zugleich den mörderischen Klavierpart mit einer Virtuosität, die keinen Moment nach Mühe klingt.

Ravels „La Valse“: Der Walzer zerbricht

Dann folgt der Absturz. Mit Maurice Ravels „La Valse“ kehrt das Programm dorthin zurück, wo es begonnen hat zum Wiener Walzer. Nur ist nichts mehr heil. Aus dumpfem Grollen der tiefen Streicher schält sich das Phantom eines Ballsaals heraus. Noch einmal wirbelt der Dreivierteltakt in Schönheit vorbei, schillert, lockt, täuscht das alte Wien vor. Doch Ravel, der das Werk unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs vollendete, lässt die Fassade vor den Ohren des Publikums zerbersten. Die Harmonien kippen ins Schiefe, die Rhythmen stolpern, die Blechbläser schreien auf, der Tanz kippt in den Fiebertraum. Aus dem schwelgerischen Gesellschaftstanz wird ein „kaputter“ Walzer, ein hochvirtuoser Taumel in den Zerfall. Das Sinfonieorchester Bergisch Gladbach wirft sich mit voller Kraft in diese Partitur, lässt die Musik funkeln und krachen, bis der Glanz einer ganzen Epoche im letzten, schneidenden Akkord zerspringt. So schließt sich der Kreis von Strauß’ leichter Seligkeit bis zu Ravels Zerfall.