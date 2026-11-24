Der Fröbel-Kindergarten und Familienzentrum ZAK in Bensberg zählt zu den zehn bundesweit nominierten Kitas für den Deutschen Lesepreis 2027. Ausgezeichnet werden könnte die Einrichtung in der Kategorie „Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas“. Knapp 400 Bewerbungen gab es in fünf Kategorien. Der Preis wird von Stiftung Lesen und Commerzbank-Stiftung im März 2027 verliehen und ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert.

Bürgermeister liest zum Vorlesetag

Wie Leseförderung im ZAK aussieht, erlebten die Kinder am Freitag beim Bundesweiten Vorlesetag: Bergisch Gladbachs Bürgermeister Marcel Kreutz las aus dem Bilderbuch „Toni aus der Orangenkiste“ vor. Darin planen Kinder einen Spielplatz. Die Geschichte unterstreiche, wie wichtig es sei, auch ihre Wünsche ernst zu nehmen und sie mitgestalten zu lassen, heißt es in der Mitteilung.

Kinder als Bibliothekare und Mitgestalter

Im ZAK werden Kinder selbst zu Bibliothekaren: In der hauseigenen Bücherei verleihen sie Bücher, sortieren Rückgaben und empfehlen anderen ihre Lieblingsgeschichten. Sie entscheiden mit, welche Bücher beim Bilderbuchkino, Kamishibai-Erzähltheater und in Vorlesestunden vorgestellt werden. In der Kita werden 18 Sprachen gesprochen. Mehrsprachige Vorlesespaziergänge, ehrenamtliche Vorlesepaten, eine Sprachwerkstatt und kreative Buchprojekte sollen allen Kindern Zugang zu Geschichten ermöglichen.

Leiterin: „Nominierung macht uns stolz“

„Bücher sind bei uns weit mehr als schöne Geschichten. Sie bringen Kinder miteinander ins Gespräch, machen neugierig und helfen ihnen, die Welt und andere Menschen besser zu verstehen“, sagt Einrichtungsleiterin Anne Bischof. Die Nominierung mache das Team stolz. Bücher fördern Austausch und bieten Platz für Gedanken, Fragen und Ideen. (wg)