Heruntergekommene Hütten stellen sich in den eisigen Winterwind, die Kinder, die davor in Matsch und Schnee unterwegs sind, tragen teils nur Badeschuhe oder zerfetzte Reste von dem, was einmal Turnschuhe waren. Das Erlebnis solcher Armut in Bulgarien hat Hildegard Knoch-Will auf einer Verteilreise für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ tief geprägt – und gleich eine weitere Initiative ins Leben rufen lassen: Schuhe für Bulgarien.

Mit der Aktion wurde im Februar 2010 zum ersten Mal schnell und unbürokratisch Hilfe geleistet. Dafür brachte die Bergisch Gladbacherin zahlreiche Menschen in ihrer Heimat zusammen – und hilft seitdem regelmäßig auch mit Schuhen und warmer Winterkleidung. In der kommenden Woche findet die Herbstsammlung statt. „Wir sind froh, dass uns die Stadt Bergisch Gladbach die Halle des Alten Zählerlagers der Belkaw an der Hermann-Löns-Straße 105 zur Verfügung gestellt hat“, sagt die Initiatorin. Vom kommenden Donnerstag, 1. Oktober, bis Samstag, 3. Oktober, können in der Halle wieder Sach- und Geldspenden abgegeben werden (Zufahrt über die Hermann-Löns-Straße 105). Benötigt werden vor allem wintertaugliche, gewaschene und gut erhaltene Spenden: Kinderkleidung in allen Größen, Jacken und Mäntel für Damen und Herren (keine weitere Erwachsenenkleidung!), wetterfeste Schuhe, Handtücher, Bettwäsche, Schlafsäcke, waschbare Decken, Reisebetten, Koffer/Rucksäcke, Geschirr, Werkzeug, Küchengeräte, Hilfsmittel sowie Umzugskartons.

Kooperation mit Humanitäre Hilfe Overath gestartet

„In diesem Jahr kooperieren wir von ,Schuhe für Bulgarien’ mit der Humanitären Hilfe Overath e.V., die uns Lastzüge zur Verfügung stellt und uns die Hilfsgüter nach Bulgarien bringen wird“, freut sich Hildegard Knoch-Will über die neue Kooperation der Hilfsorganisationen. Bei der Humanitären Hilfe Overath können nach telefonischer Absprache auch Möbel abgegeben werden. Informationen gibt’s im Internet unter: www.hhov.de

Eine Geldspende zur Deckung der Transportkosten sei willkommen, bittet der Verein „Schuhe für Bulgarien“. Angesichts der aktuellen Kraftstoffpreise sei es ein ordentlicher Kraftakt, die Hilfsgüter ins mehr als 2000 Kilometer entfernte Bulgarien zu bringen.

Hildegard Knoch-Will hat die Initiative "Schuhe für Bulgarien" ins Leben gerufen. Copyright: Guido Wagner

„Die Not vor Ort ist nach wie vor groß und unsere Partner vor Ort benötigen weiterhin unsere Unterstützung“, sagt Knoch-Will. Vor Ort wird unter anderem eine „Tafel“-Initiative unterstützt, die Lebensmittel für Bedürftige in Burgas, Varna, Ruse, Stara Zagora und Haskova zur Verfügung stellt. „Im Rahmen unserer Sammlung bitten wir auch um Geldspenden für die Anschaffung benötigter Kühlfahrzeuge für den Lebensmitteltransport.“

Auch das vor Ort gegründete Pflegeheim benötige dringend Rollstühle, Rollatoren sowie weitere pflegeunterstützende Hilfsmittel, so Knoch-Will. Das Heim für minderjährige Jugendliche, das in den vergangenen mehr als zehn Jahren seines Bestehens mehr als 50 Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsensein begleitet habe, benötige Bettwäsche und Decken. Mit den Sach- und Geldspenden könne in Bulgarien eine Menge bewegt werden.

Mehrere hundert medizinische Untersuchungen möglich gemacht

„Im vergangenen Jahr konnten mehrere hundert kostenlose medizinische Untersuchungen für nicht krankenversicherte Menschen durchgeführt werden“, zieht die engagierte Bergisch Gladbacher Vereinsvorsitzende Bilanz. Aus den örtlichen Roma-Ghettos seien zudem zahlreiche Kinder für den Kindergarten und die Schule angemeldet worden – auch ein Erfolg des von Bergisch Gladbach aus unterstützten Projekts. Auch die eingerichtete Kochschule erfreue sich großer Beliebtheit. „Wir unterstützen dieses Projekt weiterhin mit monatlich 80 Euro“, so Knoch-Will.

Geld- und Sachspenden für die Herbstsammelaktion des Vereins „Schuhe für Bulgarien“, können am Donnerstag, 1. Oktober, von 14 bis 19 Uhr, am Freitag, 2. Oktober von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 3. Oktober, von 10 bis 16 Uhr an der Halle des Alten Zählerlagers der Belkaw an der Hermann-Löns-Straße 105 abgegeben werden.

www.schuhe-fuer-bulgarien.de