Die Freude war riesig, als Savas Berktas am vergangenen Samstagabend Caroline Kron, der Geschäftsführerin von „wir helfen e.V.“, einen symbolischen Riesenscheck aus Pappe überreichte. Und damit das Rekordergebnis des sechsten, von ihm organisierten Benefiz-Golfturniers verriet: Fantastische 7.500 Euro haben der Inhaber des Cologne Sportspark, sein Betriebsleiter Jens Laufenberg sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen, wohltätigen „CSP Golf Open“ zuvor bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune auf dem Golfplatz „Zum Alten Fließ“ gesammelt.

Neben den Startgeldern waren auch die Lose für eine große Tombola – eines der Highlights des abendlichen Grillfests samt Siegerehrung im Cologne Sportspark – und Einzelspenden für den Hilfsverein dieser Zeitung bestimmt.

Insgesamt 40.000 Euro an „wir helfen“ gespendet

Seit dem Jahr 2013 unterstützt Berktas mit verschiedenen Sport-Events „wir helfen e.V.“ und konnte damit mehr als 40.000 Euro auf das Vereinskonto überweisen.

Caroline Kron bedankte sich herzlich im Namen des gesamten „wir helfen“-Teams für dieses treue Engagement und auch bei den Teilnehmenden des Golfturniers, denen sie hoch und heilig versprach, dass jeder von ihnen gespendete Cent dort ankommt, wo er dringend gebraucht wird: Bei Projekten, die den vielen notleidenden Kindern und Jugendlichen in unserer Region zu einr besseren Zukunftsperspektive verhelfen.