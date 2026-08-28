Savas Berktas liebt den Golf-Sport – und er liebt Kinder. „Sie sind unsere Zukunft, deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, dazu beizutragen, dass es in unserer Stadt und unserer Region benachteiligte Kinder die Förderung erhalten, die sie benötigen“, sagt der Inhaber des Cologne Sportspark in Westhoven.

Entstanden aus der Idee, den eigenen Kindern verschiedene Sportarten nahezubringen, initiierte Berktas gemeinsam mit seinem Betriebsleiter Jens Laufenberg erstmals im Jahr 2013 ein großes Sommer-Familienfest in seinem Cologne Sportspark.

Kindern einen unbeschwerten Tag schenken

„Schnell war klar, dass dieses Event neben unseren eigenen insgesamt fünf Kindern und denen des Freundeskreises ein Fest für möglichst viele junge Menschen werden sollte, vor allem auch für diejenigen, denen das Leben nicht so gut mitspielt“, sagt Laufenberg – „wir wollten ihnen die Möglichkeit schenken, einen unbeschwerten Tag zu verbringen und dabei gleich verschiedene Sportarten auszuprobieren. In der Hoffnung, dass wir einige von ihnen damit von der Straße holen können“.

Die Erlöse aus dem Losverkauf und zusätzlich gesammelte Spenden waren von Beginn an für „wir helfen“ bestimmt. Warum? „Natürlich gibt es überall in der Welt notleidende Kinder, aber einen Verein zu unterstützen, der sich für junge Menschen in unserer Region einsetzt, ist mir besonders wichtig. Und es ist eine Möglichkeit, denjenigen, denen es nicht so gut geht, etwas zurück zu geben!“, sagt Berktas.

35.000 Euro an „wir helfen e.V.“ gespendet

Während und nach der Corona-Pandemie konnte das Familienfest nicht fortgeführt werden. Deshalb initiierten Berktas und Laufenberg vor drei Jahren ein neues Benefiz-Event für „wir helfen“: Das CSP Golf Open. In diesem Jahr findet das wohltätige Turnier am 12. September auf dem Golfplatz am Alten Fließ statt – es gibt noch letzte Startplätze!

i Benefiz-Golfturnier am 12. September Golfturnier in Fliesteden: Es gibt noch Startplätze für das Golf-Open am 12. September 2026 auf der Anlage „Am Alten Fließ“, Am Alten Sließ 66, in 50129 Bergheim-Fliesteden. Die Teilnehmenden erwartet ein 18-Loch-Golfturnier im Einzel-Stableford-Format. Ablauf: Los geht’s um 8 Uhr mit einem Frühstück, Kanonenstart ist um 10 Uhr. Siegerehrung im Cologne Sportspark in Westhoven: Ab 18 Uhr gibt es eine Siegerehrung mit Grillfest und großer Tombola im Cologne Sportspark, Poller Weg 1, 51149 Köln. Der Hauptgewinn ist eine 4-tägige Golfreise ins Cullinan-Golf-Luxusresort, die bei der Abendveranstaltung über die Scorekarte verlost und von Cullinan-Eigentümer Mehmet Aygün gespendet wird. Vergünstigte letzte Einzelspieler-Plätze: Die Teilnahmegebühr beträgt 125 Euro für Einzelspieler oder 1.000 Euro für einen Flight, den z.B. Firmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spenden können. Die letzten Einzelspieler-Plätze gibt es bis 5. September vergünstigt für 100 Euro. Anmeldungen per E-Mail unter dem Stichwort „wir helfen“ an: golf@cologne-sportspark.de

Insgesamt konnte das wohltätige-engagierte Duo in all den Jahren mehr als 35.000 Euro auf das „wir helfen“-Spendenkonto überweisen. „Wir sind stolz, dass wir mit dieser beachtlichen Summe die wichtige Arbeit des Vereins unterstützen können“, sagen Berktas und Laufenberg unisono.

Doch das soziale Engagement endet nicht mit dem Einsatz für „wir helfen“, das Cologne-Sportspark-Team unterstützt Schulen, indem es ihnen seine Sportplätze zu vergünstigten Konditionen anbietet, spendet Golf- und Fußball-Bälle und Leibchen in den Iran und zeigt auch sonst, wann und wo es nur geht, sportlichen Einsatz für die Förderung junger Menschen, die nicht auf den Sonnenseiten des Lebens stehen, zeigt.

So können Sie helfen

Auszug aus dem neuen wir helfen-Folder 2025_2026 Copyright: Agentur Malzkorn