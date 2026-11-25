Stadt lehnt CDU-Vorschlag nach Prüfung ab

Eine zusätzliche Einbahnregelung in der vorderen Schloßstraße, also unterhalb der Kopfsteinpflasterstraße hinauf zum Schloss, sowie eine Umkehr der Einbahnstraßen-Fahrtrichtung in der Nikolausstraße soll es nach dem Willen der Stadtverwaltung nicht geben. Sie spricht sich damit nach einer Prüfung gegen einen Vorschlag der CDU aus dem Juni aus.

Die Straßenverkehrsbehörde sieht in den von den Christdemokraten vorgeschlagenen Änderungen keinen Gewinn für den Verkehrsfluss oder die Sicherheit. Im Gegenteil: Autos könnten schneller fahren und mehr Lärm verursachen. Am 1. Dezember soll der Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen die Einschätzung zur Kenntnis nehmen.

Verwirrung um Regeln in der neuen Schloßstraße

Die Empfehlung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Regeln in der neu gestalteten Schloßstraße nach wie vor für Verwirrung sorgen. Auch beim Vor-Ort-Termin dieser Zeitung wendet ein Autofahrer plötzlich in der Einbahnstraße, eine Passantin fragt, ob die weißen Parkmarkierungen wirklich nötig seien. Ja, sind sie. Sie zeigen, wo Autos abgestellt werden dürfen. Wer daneben parkt, riskiert ein Knöllchen – auch mit gültigem Parkschein.

Verwaltung sieht keine konkrete Gefahrenlage

Der Bergisch Gladbacher Verkehrsausschuss hatte die Verwaltung im Juni beauftragt, eine Einbahnregelung auch in der vorderen Schloßstraße und eine Umkehr der Einbahnrichtung in der Nikolausstraße zu prüfen. Die Behörde hat die Prüfung zwischenzeitlich abgeschlossen und empfiehlt, die bestehende Verkehrsführung beizubehalten. Die Kreuzung Schloßstraße/Nikolausstraße funktioniere, heißt es in der Vorlage zum Verkehrsausschuss. Unsicherheiten bei der Vorfahrt seien nach der Sanierung nur „vereinzelt“ aufgetreten und hätten sich zuletzt weiter verringert. Die Polizei habe keine auffällige Zahl von Unfällen im Verhältnis zur Verkehrsmenge gemeldet. Für einen Eingriff in den fließenden Verkehr brauche es jedoch zwingende Gründe, darunter eine konkrete Gefahrenlage. Die sieht die Verwaltung nicht.

Liefer- und Handwerkerverkehr bremst das Tempo

Die Prüfung nimmt auch den Alltag in der Einkaufsstraße in den Blick. Lieferdienste und Handwerker halten dort gelegentlich auf der Fahrbahn. Der folgende Verkehr muss warten oder um das haltende Fahrzeug herumfahren. Das kann den Verkehrsfluss bremsen, senkt nach Einschätzung der Verwaltung aber zugleich das Tempo. Eine Einbahnregelung könnte dazu führen, dass Autos schneller durch die dicht bebaute und von Fußgängern stark genutzte Straße fahren. Die Stadt rechnet ferner mit mehr Lärm für Anwohner und Passanten.

Einen klaren Vorteil gegenüber der heutigen Regelung sieht die Stadt nicht. Zusätzliche Schilder, Kontrollen und Öffentlichkeitsarbeit würden dagegen Kosten verursachen.

Parkregeln bleiben unberührt

Die geltenden Parkregeln bleiben davon unberührt. Die Stadt hatte auf Unsicherheiten bereits mit zusätzlichen weißen Markierungen reagiert. Sie zeigen, wo auf der rechten Straßenseite geparkt werden darf; links ist das Parken untersagt. An der Einfahrt weist ein Verkehrszeichen auf die Einbahnregelung hin. Passanten kritisierten in der Vergangenheit wie berichtet, dass der Hinweis hoch oben und nahe der Kreuzung leicht übersehen werden könne. Ein Vorschlag aus der Straße: zusätzliche Hinweise auf Augenhöhe.

Bensbergs Zentrum hat sich sichtbar verändert

Die Diskussion schließt an eine Phase an, in der sich Bensbergs Zentrum sichtbar verändert hat. Die neu gestaltete Schloßstraße wurde im Frühjahr nach mehrjährigem Umbau wiedereröffnet. Rund zehn Millionen Euro kostete das Hauptprojekt des Integrierten Handlungskonzepts. Auch der Deutsche Platz und weitere Orte wurden aufgewertet. Das Förderprogramm für Höfe und Fassaden ist ausgeschöpft; mehr als 20 Fassadenmaßnahmen wurden umgesetzt. Zuletzt wurde eine Wendeltreppe fertig, die den oberen Passagenbereich mit der Einkaufsstraße verbindet.

Bei der Orientierung bleibt Arbeit

Bei Pflaster und Zugängen ist die Veränderung deutlich zu sehen. Bei der Orientierung auf der Straße bleibt noch Arbeit: Eine neue Verkehrsregelung hält die Verwaltung für unnötig, die geltenden Regeln müssen Autofahrer aber besser erkennen können.