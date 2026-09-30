Eine bislang unbekannte Frau soll am Sonntag, 20. September, auf einem Straßenfest auf der Siebachstraße in Köln-Nippes ein vierjähriges Mädchen angesprochen und mit ihm weggegangen sein. Wie die Polizei mitteilt, war die 43-jährige Mutter des Kindes durch ein Gespräch kurz abgelenkt, bemerkte die Situation jedoch rechtzeitig und holte die beiden ein.

Der Vorfall ereignete sich den Ermittlungen zufolge gegen 16.30 Uhr vor der Kulturkirche an der Ecke Siebachstraße/Steinbergerstraße. Die Unbekannte soll mit der Vierjährigen an der Hand auf dem Fußweg in Richtung Merheimer Straße gegangen sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau wird als circa 1,60 Meter groß und schlank beschrieben. Sie soll schulterlange schwarze Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Außerdem habe sie einen schwarzen, leeren Kinderwagen dabeigehabt und ein Kind oder eine Puppe auf dem Arm getragen.

Die Kriminalpolizei wertet derzeit Videomaterial einer Überwachungskamera aus und bittet um Hinweise von Zeugen, die die Frau beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Rufnummer 0221-2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)