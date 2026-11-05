Entwarnung in Köln-Riehl: Zwar bestätigte sich die Befürchtung, dass auf einem Baugelände eine Weltkriegsbombe im Boden schlummert – doch sie hat keinen Zünder. Eine Evakuierung der Riehler Heimstätten und der umliegenden Wohngebiete ist damit nicht mehr nötig.

Wie die Stadt Köln am Donnerstag (5. November) mitteilt, wurde im Bereich Kuhweg, in der Nähe der Sozial-Betriebe Köln (SBK), eine 20-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Weil das Kampfmittel ohne Zünder war, ging von ihm keine unmittelbare Gefahr aus.

Bombe in Köln-Riehl bereits abtransportiert

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf hat die Bombe inzwischen abtransportiert. Die für Donnerstag vorsorglich vorbereitete Evakuierung der SBK und der umliegenden Gebäude entfällt damit.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war bei Bauarbeiten im Umfeld der SBK auf den Verdachtsfall gestoßen. Ordnungsamt, Feuerwehr und Hilfsorganisationen hatten daraufhin bereits Vorbereitungen für den Ernstfall getroffen – rund 130 Anwohnerinnen und Anwohner sowie ein Teil des SBK-Geländes wären im Fall einer Entschärfung vor Ort betroffen gewesen.

Dass in Köln Weltkriegsmunition im Boden steckt, ist keine Seltenheit – allein in den vergangenen Monaten gab es mehrere Funde in der Stadt, zuletzt Mitte Oktober. (mt)