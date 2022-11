Köln – Folgenschwerer Unfall am Samstagnachmittag in Köln-Nippes: Ein Fußgänger (25) wollte in Höhe der Florastraße die Neusser Straße Richtung des Brauhauses „Em Golde Kappes“ überqueren. Dabei wurde er von einem Rollerfahrer (27) übersehen, erfasst und schwer verletzt.

Polizei Köln: Unfallfahrer in Köln-Nippes war erheblich alkoholisiert

Nach Polizeiangaben hatte der Rollerfahrer den Fußgänger um 15.53 Uhr offenbar zu spät gesehen, der zwischen einem stehenden Bus und einem wartenden Kleintransporter die Neusser Straße betreten hatte. Er kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.



Unfall vor einem Brauhaus in Köln-Nippes: Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Copyright: Jasmin

Der Rollerfahrer kam mit leichten Blessuren davon. Schlimmer wiegt bei ihm die Tatsache, dass er laut Polizei erheblich alkoholisiert war. Wie viel Promille bei ihm gemessen worden sind, war auf Anfrage noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (red)