Das spektakuläre Verkehrs- und Neugestaltungs-Vorhaben im Norden von Nippes ist auf dem Weg: Für den geplanten Radschnellweg entlang der Hochbahn-Gürteltrasse, eingebettet in den künftigen Freizeitpark „Grünzug Nippes“, hat jetzt die Bezirksvertretung Nippes auf ihrer November-Sitzung den Entwurfsplanungs- und Baubeschluss gefällt. Zunächst betrifft dies die Abschnitte zwischen Merheimer Straße und Neusser Straße sowie zwischen Neusser Straße und Niehler Kirchweg. Abschließend berät der Mobilitätsausschuss am 24. November über das Projekt; eine Zustimmung gilt als hochwahrscheinlich.

Gebaut werden sollen der Radschnellweg, gemeinsam mit dem neuen Park, in den Jahren 2027 und 2028. Hierbei kommen zunächst die zwei insgesamt rund 600 Meter langen Abschnitte zwischen Merheimer Straße und Niehler Kirchweg an die Reihe; die Kosten allein für den Radschnellweg betragen knapp 1,1 Millionen Euro. Parallel zum fünf Meter breiten Fahrradstreifen entsteht ein drei Meter breiter Fußweg.

Die beiden weiteren Abschnitte von Radschnellweg und Grünzug, zwischen Niehler Kirchweg und Niehler Straße sowie zwischen Niehler Straße und Amsterdamer Straße, sollen in den Folgejahren entstehen. Insgesamt soll der neue Radschnellweg im Endausbau auf fünf Kilometern zwischen der Geldernstraße/Parkgürtel in Bilderstöckchen und dem Clevischen Ring/Wiener Platz in Mülheim verlaufen. Ab der Amsterdamer Straße/Gürtel verläuft er auf der bereits vorhandenen Brückenrampe.

In Nippes gab es eine breite Mehrheit gegen die Stimme der FDP; SPD und CDU enthielten sich. „Wir haben bekanntlich eine differenzierte Meinung zum Grünzug Nippes, bezüglich der Parkplätze. Daher werden wir dem Beschluss nicht im Wege stehen, aber auch nicht zustimmen“, so SPD-Fraktionschef Ulrich Müller. Im Zuge des Baus werden die mehr als 200 Parkplätze in Höhe des Bezirksrathauses wegfallen; einen Ersatz hierfür gibt es bisher nicht.

Beschluss nach jahrzehntelangem Ringen

Radschnellweg und Park haben eine lange Vorgeschichte: 2018 verwarf der Rat nach jahrzehntelanger Debatte den Gürtel-Weiterbau für den motorisierten Verkehr. In den Folgejahren fanden Planungen und Öffentlichkeitsbeteiligungen für den rund zehn Hektar großen und 1,6 Kilometer langen Park zwischen Merheimer und Amsterdamer Straße statt. Im Mai 2025 beschloss die BV Nippes im Grundsatz den Bau der ersten zwei von vier Abschnitten. Seit Oktober 2025 liegt für den Park eine Bundesförderung über sechs Millionen Euro vor, 75 Prozent der voraussichtlichen Projektkosten. Der Radschnellweg fällt nicht darunter.