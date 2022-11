Es wurde bereits geprobt, wie die Projektion der zerstörten Synagoge an der Glockengasse in Köln aussehen wird.

Köln – Die Künstlerin Kane Kampmann wird am Mittwoch mit einer multimedialen Fassaden-Projektion an die Reichspogromnacht und die Opfer des Holocaust erinnern. Am 9. November 1938 setzten von den Nationalsozialisten organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte und Gotteshäuser in Brand – darunter auch die Synagoge an der Glockengasse, die dabei zerstört wurde.



Mit einer Projektion vom Offenbachplatz aus auf die Außenfassade des Geschäftshauses an der Glockengasse 2 soll die Synagoge 84 Jahre später wieder dort sichtbar werden, wo sie einst stand. Das Gebäude befand sich auf dem Rechtsabbieger zur Nord-Süd-Fahrt gegenüber dem heutigen Geschäftshaus.

Eine ähnliche Videoprojektion der zerstörten Synagoge war bereits im vergangenen Jahr zu sehen, allerdings auf einer mobilen Leinwand auf dem Offenbachplatz. (red)