Köln-Zündorf – Der Schock sitzt tief und Markus H. (Name geändert) kann es immer noch nicht fassen. Auf seine Katze ist geschossen worden. Mit einem Luftgewehr. Das Projektil musste operativ entfernt werden. Fünf Zentimeter tief steckte die Kugel in dem Körper der Sibirischen Waldkatze. Und dabei hat das Tier viel Glück gehabt. „Etwas weiter links oder rechts runter und ...“, Markus H. spricht den Satz nicht weiter.

Anderthalb Tage hatte er seine Katze vermisst. Bis sie sich angeschossen wieder nach Hause geschleppt hat. Zunächst sei das Tier apathisch gewesen, berichtet Markus H. Als er dann durch das dicke Fell kraulte, fiel ihm auf: Da ist was. Der Tierbesitzer dachte zuerst an eine Schwellung durch einen Biss eines anderen Tiers. Doch bei genauerer Betrachtung kam die Gewissheit: Die Katze ist angeschossen worden.

Kölner Besitzer stellt Strafanzeige

Umgehend ist Markus H. mit ihr zu seiner Tierärztin gefahren, die das Projektil operativ entfernt hat. Doch weitere Tierarzt-Termine werden folgen. Knapp fünf Jahre alt ist die Katze, die gewöhnt ist, im Freien umherzustreifen. Enggasse, Hauptstraße, Am Courts Garten, In der Rosenau - Markus H. kennt das Revier seines Tieres. Deswegen glaubt er, dass der oder die Täterin auch in diesem Gebiet wohnt. Das steigert eventuell auch die Chance, dass die Polizei fündig wird. Die hat die Ermittlungen aufgenommen. Markus H. hat Strafanzeige gestellt.