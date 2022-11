Köln – Der hohe Rhein-Pegel macht sich in Zündorf besonders deutlich bemerkbar. Hier steht ein Weg zum Stadtteil komplett unter Wasser – obwohl der Pegel in den letzten Tagen deutlich sank.

Von rund 7,20 Metern am Sonntag ging es runter auf etwa 6.50 Meter am Mittwoch. Ein Pegel von über sieben Metern wird wieder am Donnerstag erwartet. (pg)

