Die Bezirksvertretung (BV) Porz hat den Aufruf der Unterstützerinnen und Unterstützer des ökumenischen Schweigegangs unterstützt. Im Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Novemberpogrome vom 9. November 1938 und der Schoah hat die BV Porz in ihrer jüngsten Sitzung eine Schweigeminute abgehalten. Sie bekundet damit ihre Solidarität mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ökumenischen Schweigegangs, der sich zur selben Zeit am Jüdischen Museum in unmittelbarer Nähe des Kölner Rathauses in Bewegung gesetzt hat.

BV Porz gedenkt Opfer der NS-Zeit mit Schweigeminute

Mit dieser Schweigeminute verbindet die BV Porz folgende Erklärung: „Eine Minute des Schweigens erhält ihr Gewicht durch die Haltung der Menschen, die sie gemeinsam tragen. Wir unterbrechen unsere Beratungen, weil es eine Verantwortung gibt, die allem politischen Streit vorausgeht: die unveräußerliche Würde jedes Menschen zu achten und denen beizustehen, deren Freiheit, Sicherheit und Zugehörigkeit angegriffen werden.“ Die Porzer Politik will an Menschen erinnern, die entrechtet, beraubt, vertrieben und ermordet wurden. Gleichzeitig will sie daran erinnern, dass „der nationalsozialistischen Vernichtung die alltägliche Ausgrenzung vorausging: Worte, denen nicht widersprochen wurde. Demütigungen, die hingenommen wurden. Rechte, deren Entzug andere geschehen ließen.“

Aus dieser Geschichte erwächst nach Auffassung der BV Porz eine Verantwortung, die jede Generation selbst übernehmen muss. „Für uns als demokratisch gewählte Vertreterinnen und Vertreter dieser Stadt bedeutet das: Jüdische Mitmenschen müssen darauf vertrauen können, dass ihre Freiheit und ihre Sicherheit unser gemeinsames Anliegen sind.“ Jüdisches Leben gehöre in die Mitte Kölns. Jüdische Kinder sollen unbeschwert zur Schule gehen, Familien ihre Feiertage in Frieden begehen und Menschen ihren Glauben sichtbar leben können. „Niemand darf sich fragen müssen, ob der eigene Name, eine Kippa, ein Davidstern oder der Besuch einer Synagoge zur Gefahr werden könnte“, heißt es in der Erklärung. Kein politischer Konflikt rechtfertige es, „unsere jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn zu bedrohen oder sie für das Handeln eines Staates verantwortlich zu machen.“

Die Schweigeminute sei ein Versprechen an jüdische Menschen: zuzuhören und dem Hass zu widersprechen. „Wir stehen an Ihrer Seite. An diesem Versprechen wollen wir uns auch nach dieser Minute messen lassen“, heißt es in der Erklärung weiter. Zuvor hatten CDU, SPD und die Fraktion von Grünen und Volt einen Antrag mit dem Titel „Erinnerung verpflichtet. Jüdisches Leben schützen. Gemeinsam gegen Antisemitismus“ einstimmig beschlossen.