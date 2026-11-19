Prominenz aus der polnischen Musikszene und junge Talente aus Frankreich, Deutschland und Polen gestalten traditionell den musikalischen Brückenschlag zwischen den drei Völkern beim Rock- und Chanson-Festival Polonica. Im Porzer Rathaussaal, Friedrich-Ebert-Ufer, wo das zweitägige Festival seit vielen Jahren angesiedelt ist, sind Gäste am 20. und 21. November zur 34. Ausgabe dieser kulturellen Begegnung willkommen. Besucherinnen und Besucher genießen dabei am ersten Festivaltag den Wettbewerb von Nachwuchskünstlern. Der zweite Abend stellt arrivierte Musikerinnen und Musiker aus dem Kulturdreieck Köln, Breslau, Paris in den Vordergrund. Da ist viel Emotionen im Spiel, musikalische Erinnerungen werden wach und neue Akzente werden gesetzt.

Sechs Talente konkurrieren um Polonica-Statuette

Am Freitag, 20. November, ab 19 Uhr, stellen sich insgesamt sechs Talente dem Publikum vor. Aus Deutschland kommen Sebastian Drogan und Kyan aus Frankreich, Audrey Pierre und Lola on June und aus Polen kommen Weronika Kozakowska und Monika Markiewicz. Sie bewerben sich mit ihren Vorträgen um die Polonica-Statuette und um Geldpreise. Die Entscheidungen trifft eine Fachjury, zudem gibt es einen Publikumspreis. Nach der Siegerehrung erwartet die Gäste ein Konzert von Izabela Trojanowska mit Band. Die prominente polnische Schauspielerin ist seit Jahren auch mit ihrer Musik sehr erfolgreich und wird viele Erinnerungen wecken.

Am Samstag ab 18 Uhr tritt zunächst die Siegerin oder der Sieger des Wettbewerbs vor das Publikum, danach konzertieren bekannte Musikgrößen. In diesem Jahr sind das Laura Dee aus Frankreich, Malaka Hostel aus Deutschland und Slawek Uniatowski aus Polen. Die deutsch-polnische Kulturgesellschaft Polonica als Veranstalterin des 34. Festivals veranstaltet den musikalischen Brückenschlag in Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, mit dem Generalkonsulat der Republik Polen in Köln, der Stadt Köln und weiteren Förderern. Eintrittskarten zu Preisen ab 35 Euro (Kombiticket 70 Euro) sind beim Verein unter Tel. 0176 /795 502 22 oder online buchbar.

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