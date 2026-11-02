Aktuell wird die Friedrich-List-Grundschule (GGS) an der Breitenbachstraße in Gremberghoven als zweizügige Schule geführt. Jedoch ist für das Schuljahr 2026/27 eine Mehrklasse eingerichtet. Die Bezirkspolitiker wollen die Zügigkeit dauerhaft auf drei Klassen erhöhen.

Bei der Schulkonferenz sieht man die Erweiterung der Zügigkeit mit anderen Augen. Aus ihrer Sicht führt eine Erweiterung im Bestandsbau zu räumlichen Defiziten. Als Beispiel wird die Küche im Ganztagsbereich in einer Stellungnahme der Schulkonferenz zum geplanten Vorhaben aufgeführt. Laut dem sogenannten Musterraumprogramm (MRP) wären laut Schulkonferenz bauliche Maßnahmen zwingend erforderlich. Diese bis August kommenden Jahres umzusetzen, sei mehr als fraglich.

Musterraumprogramm schreibt Klassengrößen vor

Im Mai 2025 hatte die Stadt verkündet, dass sie sich dem Musterraumprogramm 2025 des nordrhein-westfälischen Städtetages anschließt. In einem Musterraumprogramm für Schulen ist unter anderem festgelegt, wie groß die Klassenräume sein sollen, und wie viele Fachräume eingeplant werden müssen. Mit dem MRP 2025 verfolgt der Städtetag vor allem eines: Quadratmeter und damit Baukosten sparen.

Die Friedrich-List-Schule an der Breitenbachstraße in Gremberghoven soll um einen Zug erweitert werden. Copyright: René Denzer

Die Fragen der Kapazitäten und des Platzes sowie die Notwendigkeit weiterer Schulbauprojekte in Porz, darüber kann sich die Bezirksvertretung an diesem Tag direkt mit Jens Rauber austauschen. Der Geschäftsführer der Kölner Schulbaugesellschaft ist Gast in der kommenden Sitzung. Ebenso wie Oberbürgermeister Torsten Burmester, der sich den Fragen der Bezirksvertretung stellt.

Auch diskutieren die Kommunalpolitikerinnen und -politiker über den Antrag der Grünen und Volt, die zusammen eine Fraktion bilden, zum Thema Aufwertung des Platzes Langeler Berg / Hintergasse im Stadtteil Langel. Die SPD indes hat einen anderen Platz im Blick. Sie wollen einen Antrag einbringen, mit dem der Platz der Kulturen in Finkenberg entsiegelt und umgestaltet werden soll. Die Sitzung der Bezirksvertretung Porz findet am Donnerstag, 5. November, im Rathaussaal, Alfred-Moritz-Platz 1, statt und beginnt um 17 Uhr.