Zwei Tage lang stand beim Reit- und Fahrverein Porz der Nachwuchs im Mittelpunkt: Auf der Anlage in Porz-Grengel wurde die diesjährige Jugendvereinsmeisterschaft Köln ausgetragen. Rund 130 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 19 Jahren aus fünf Kölner Reitvereinen gingen in insgesamt neun Prüfungen an den Start. Am Ende durfte sich das gastgebende Team des Reit- und Fahrvereins Porz über den Sieg und den Wanderpokal freuen.

Der zahlenmäßig stärkste Wettbewerb war der Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp mit 55 Starterinnen und Startern.

Jugendvereinsmeisterschaft stärkt Teamgeist im Reitsport

Anders als bei einem klassischen Turnier zählt nicht nur die individuelle Platzierung. Für jede Platzierung sammeln die jungen Reiterinnen und Reiter Punkte für ihren Verein. Wer erfolgreich für seine Mannschaft reitet, trägt damit zum Gesamtergebnis des Teams bei. Gerade für einen Sport, der häufig als Einzelsport wahrgenommen wird, entsteht so ein besonderer Mannschaftsgedanke.

„Reiten ist in erster Linie ein Sport zwischen Reiter und Pferd und damit häufig ein sehr individueller Sport. Bei der Jugendvereinsmeisterschaft erleben die Kinder und Jugendlichen aber, was es bedeutet, gemeinsam für den eigenen Verein anzutreten. Sie feuern einander an, fiebern bei den Ritten der Mannschaftskollegen mit und freuen sich über deren Erfolge. Genau dieser Teamgeist und das Miteinander der Kölner Vereine machen die Jugendvereinsmeisterschaft für uns zu etwas Besonderem“, sagt Olaf Gersbeck, 1. Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Porz.

Und dieser Teamgedanke war in Porz an beiden Turniertagen deutlich zu spüren. Die Jugendlichen unterstützten nicht nur die eigenen Vereinskolleginnen und -kollegen, sondern auch die Starterinnen und Starter der anderen Vereine. Zwischen den Ställen herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre – es ging um den gemeinsamen Sport und die Freude an den Pferden, nicht um Konkurrenzdenken.

Auch die Vielfalt der Pferde und Ponys gehörte zum Bild des Turnierwochenendes. Neben Privatpferden waren zahlreiche Schulpferde am Start. Gerade für die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sie wichtige Partner auf dem Weg in den Turniersport. Die Schulpferde des siegreichen Porzer Teams kamen von der Reitschule Saskia Bracker. Auch bei den übrigen Vereinen gingen Schulpferde an den Start und konnten sich in den Prüfungen weit vorn platzieren.