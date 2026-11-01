Bei der CDU in der Bezirksvertretung Porz ist man unzufrieden. Eigentlich hätte die Stadtverwaltung bereits im Dezember vergangenen Jahres einen Bericht zum Ausbau der Frankfurter Straße vorlegen sollen. „Doch der steht seither aus“, sagt CDU-Fraktionschef Werner Marx. Da die Christdemokraten aber wissen sollen, wie es um den Beschluss aus Februar 2024 steht, haben sie nun einen Antrag eingebracht. Mit dem wird ein Sachstandsbericht zum Beschluss zum Ausbau der Straße zwischen den Stadtteilen Eil und Gremberghoven gefordert.

2024 hatte die Bezirksvertretung auf Antrag von CDU, SPD und Grünen die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, wie der Verkehrsfluss auf der Frankfurter Straße zwischen Autobahnauffahrt und Theodor-Heuss-Straße verbessert werden kann. Unter anderem sollen der Ausbau der Kreuzung Frankfurter Straße/Steinstraße/Maarhäuser Weg, dem sogenannten Hochkreuz, genauso in den Blick genommen werden, wie der Ausbau der Frankfurter Straße zwischen Theodor-Heuss-Straße und Steinstraße/Maarhäuser Weg mit einer Busspur.

Schnellbus-Spur, Knotenpunkte und Kreisverkehr

Auf dieser Busspur soll dann künftig eine noch zu schaffende Schnellbuslinie von Porz in Richtung Mülheim verkehren. Ebenfalls geprüft werden sollte, ob an den Knotenpunkten Steinstraße/Humboldtstraße und Steinstraße/Theodor-Heuss-Straße ein Kreisverkehr errichtet werden kann. Der Knoten Frankfurter Straße/Ferdinand-Porsche-Straße soll ebenfalls in den Blick genommen werden, einschließlich des Anschlusses an die Ottostraße vom Gelände der Firma Deutz.

Im Hinblick auf die Ausweitung des ÖPNV hatten die Bezirkspolitikerinnen und -politiker 2024 gefordert, dass bei allen Planungen die Einrichtung einer Stadtbahnlinie entlang der Frankfurter Straße ermöglicht werden soll. Dies solle eventuell auch auf den zu schaffenden Busspuren der Fall sein.

Bereits 2024 hat die Verwaltung mitgeteilt, dass wegen der geplanten Logistik-Zentren entlang der Frankfurter Straße und dem Umfeld zunächst die Ergebnisse eines Verkehrsgutachtens abgewartet werden sollen. Auf dessen Basis soll das weitere Vorgehen für den Ausbau der Frankfurter Straße zwischen Eil und Gremberghoven festgelegt werden. Zudem hatte die Verwaltung auf einen neuen Sachstandsbericht verwiesen, der für Dezember 2025 geplant war.