Die Verwaltung soll die Planungen zur Umgestaltung der Siegburger Straße im Rahmen des Mobilitätskonzeptes Deutzer Hafen vorlegen. Das hat die Bezirksvertretung Porz auf Antrag der SPD bei Enthaltung von AfD und Linke beschlossen. Die Vorstellung soll noch in einer der beiden verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr erfolgen.

Auch soll im Vorgriff auf die gewünschte Umgestaltung des Poller Marktplatzes geprüft werden, ob die Taxi-Stellplätze am Marktplatz auf die Stellflächen vor den Hausnummern 363 bis 371 verlegt werden können. Die Anzahl der Stellplätze soll möglichst in Rücksprache mit den Taxibetreibern dem Bedarf anzupassen.

Poll: Mehr Kontrollen gegen Falschparker und Klarheit bei der Verkehrsplanung

Auch wird das Ordnungsamt gebeten, die schraffierte Sperrzone auf der Siegburger Straße vor dem Marktplatz regelmäßig zu kontrollieren und Verstöße von Falschparkern zu ahnden. Im Zuge der geplanten Maßnahmen soll ebenfalls geprüft werden, ob die Parkflächen vor dem REWE-Markt an der Siegburger Straße eindeutig gekennzeichnet werden können.

Hintergrund für den Antrag ist ein Satzungsbeschluss zum Deutzer Hafen, der im Februar 2023 vom Kölner Rat beschlossen wurde. Dieser Satzungsbeschluss beinhaltet im Rahmen des Mobilitätskonzeptes die Planung von Maßnahmen, die eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs auf der Siegburger Straße in Poll vorsehen. Diese Planung wird nach Auffassung der SPD ebenso den zentralen Bereich um den Marktplatz betreffen. „Wir erwarten daher von der Verwaltung eine Vorstellung der bisherigen Überlegungen und Planungen zu den in Poll geplanten Maßnahmen“, so SPD-Fraktionschefin Bettina Jureck.

Durch das verbotswidrige Parken und Halten von Fahrzeugen auf der schraffierten Fläche im Bereich des Marktplatzes Poll kommt es häufiger zu Betriebsstörungen der Stadtbahnlinie 7 bei der Ausfahrt der Straßenbahn aus der Haltestelle „Salmstraße“. Deswegen müsse diese Fläche freigehalten werden, heißt es in dem Antrag. Dies könne aber nur durch eine konsequente Ahndung der Verkehrsverstöße erreicht werden.

In der Verlegung der Taxi-Stellplätze sehen die Sozialdemokraten eine weitere Möglichkeit, um zu einer gewissen Verkehrsberuhigung in diesem Bereich beizutragen. Eine kleine Spitze konnte sich die Antragstellerin nicht verkneifen: „Diese Idee ist nicht neu und wurde von der Bezirksvertretung Porz erstmals 2010 beschlossen“, so Jureck. Eine Verlagerung eröffne die Möglichkeit, mehr Fläche auf dem Marktplatz für Marktbeschicker und Fußgängerinnen und Fußgänger nutzbar zu machen.