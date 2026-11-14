Die St.-Tönnis-Straße ist so etwas wie die verkehrliche Schlagader Worringens: Sie dient als Verbindung mit den benachbarten Stadtteilen und zieht sich vom südlichen Ortsrand der Länge nach bis in den historischen Ortskern, wo sie in die Alte Neusser Landstraße einmündet. Innerhalb des Orts gilt auf der Straße zwar Tempo 30, über einen großen Teil ihrer Länge verläuft sie allerdings schnurgerade, was nach Beobachtung von Anwohnern nicht wenige Autofahrer zu deutlich überhöhter Geschwindigkeit verleitet.

So beschrieb es eine anonyme Person in einer Bürgereingabe an die Stadt Köln: Besonders betroffen sei der Straßenabschnitt zwischen der Einmündung der Ernst-Wolf-Straße und der Hausnummer 148, einem reinen Wohngebiet mit den Einfahrten mehrerer Stichstraßen, regem Fußgängerverkehr und einem Kindergarten in unmittelbarer Nähe. So seien vor allem Kinder durch Raser gefährdet, außerdem entstehe durch beschleunigende Fahrzeuge eine nicht unerhebliche Lärmbelastung für die Nachbarschaft.

Mobiles Blitzgerät stehe an der falschen Stelle

Der mobile Blitzer, der von Zeit zu Zeit im Bereich der Kreuzung mit dem Üdesheimer Weg aufgestellt werde, könne die Situation an diesem Standort nicht akkurat erfassen, da die deutlichsten Geschwindigkeitsübertretungen nicht an dieser Stelle stattfänden. Die meisten Fahrer würden ihre Geschwindigkeit im Bereich der Kreuzung ohnehin bereits drosseln. Die Geschwindigkeitsmessungen sollten daher in dem eigentlich betroffenen Abschnitt stattfinden. Überdies regte die Bürgereingabe dauerhafte Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung an, wie bauliche oder optische Fahrbahnverengungen oder ein Tempo-Display, um Kfz-Fahrern ihre Geschwindigkeit selbst anzuzeigen.

In einer offiziellen Antwort der Stadt Köln sicherte das Amt für öffentliche Ordnung zu, dass dessen Außendienst die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung künftig verstärkt kontrollieren werde. Für die konkreten Vorschläge der Eingabe sah dieses jedoch keine Möglichkeit der Umsetzung: Außer an dem bislang genutzten Standort an der Kreuzung gebe es entlang der Strecke keinen ausreichenden Platz für mobile Messgeräte, da diese weder auf Privatgelände aufgebaut werden, noch den Verkehr behindern dürften. Ein potentieller Standort vor der Hausnummer 153 sei meist bereits durch geparkte Fahrzeuge belegt – sollte er jedoch frei sein, werde er für Messungen berücksichtigt.

Auf die Vorschläge einer dauerhaften Verkehrsberuhigung ging die Antwort hingegen nicht näher ein.