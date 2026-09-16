Die Stadt Köln hat verstärkte Kontrollen der Hundesteuerpflicht angekündigt. In den kommenden Wochen soll demnach vermehrt überprüft werden, ob Hundehalter ihre Tiere ordnungsgemäß angemeldet haben. Mitarbeiter des Steueramts und des Kommunalen Ordnungsdienstes seien dafür gemeinsam in Parks und Wohngebieten im gesamten Stadtgebiet unterwegs, teilte die Stadt am Mittwoch (16. September) mit.

Überprüft wird neben der Hundesteuerpflicht auch die gesonderte Meldepflicht für große Hunde. Als groß gelten Tiere, die ausgewachsen mindestens 40 Zentimeter Schulterhöhe erreichen oder mindestens 20 Kilogramm wiegen. Außerdem achten die städtischen Mitarbeiter auf die Einhaltung der Leinenpflicht und einer möglichen Maulkorbpflicht.

Rund 44.000 Hunde in Köln gemeldet

Die Kontrolleure führen laut Stadt einen Dienstausweis mit sich und sind an ihrer Kleidung als Beschäftigte der Stadt Köln zu erkennen. Wer seinen Hund bislang nicht angemeldet hat, kann mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro belegt werden. Zusätzlich kann die Hundesteuer für alle unangemeldeten Jahre rückwirkend festgesetzt werden.

In Köln sind derzeit nach Angaben der Stadt rund 44.000 Hunde gemeldet. Die Einnahmen aus der Hundesteuer fließen unter anderem in die Pflege von Grünflächen, teilte die Stadt mit. Es gehe jedoch auch darum, mit den Kontrollen die Steuergerechtigkeit gegenüber denjenigen sicherzustellen, die ihre Tiere ordnungsgemäß angemeldet haben.

Appell an Hundehalter: „Dringend aufgerufen, das nachzuholen“

„Wer einen Hund hält und diesen bislang noch nicht beim Steueramt der Stadt Köln angemeldet hat, ist dringend aufgerufen, das nachzuholen“, appelliert die Stadt. Die Anmeldung ist unkompliziert online über das Serviceportal der Stadt Köln möglich. Wer seinen Hund persönlich beim Steueramt anmelden möchte, kann dafür unter der Telefonnummer 0221/221-21760 einen Termin vereinbaren. Dort gibt es auch Informationen zur Höhe der Hundesteuer und zu möglichen Befreiungen. (das)