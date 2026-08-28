Freigabe erteilt: Fluggranate in Köln-Fühlingen wird gesprengt

In Köln-Fühlingen ist am Freitagnachmittag (28. August) im Bereich der Kriegerhofstraße ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, das teilte die Stadt Köln mit. Es handele sich um eine zehn Kilogramm schwere Fluggranate mit einer Sprengmasse von einem Kilogramm, hieß es weiter.

Kampfmittel muss gesprengt werden

Um sie unschädlich zu machen, muss die Fluggranate kontrolliert gesprengt werden. Die Freigabe zur Sprengung erfolgte gegen 18 Uhr. Die Sprengung des Kampfmittels wird trotz der Abdeckung mit Sand mit einem Knall verbunden sein, teilte die Stadt Köln mit.

Zuvor hatten alle Anwohnenden ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch alle anderen Personen wurden gebeten, den Gefahrenbereich zu verlassen und bis zur Entwarnung nicht mehr zu betreten, teilte die Stadt Köln mit.

Betroffen sind auch Mitarbeitende des Restaurants „La Serenissima“. Sie warten gemeinsam mit ihren Gästen darauf, dass sie wieder zurück dürfen.

Eine Karte der Stadt Köln zeigt den Gefahrenbereich nach dem Fund einer Fluggranate in Fühlingen. Copyright: Stadt Köln

Der Gefahrenbereich wurde mit einem vorläufigen Radius von 100 Metern festgelegt.

Fluggranate in Köln-Fühlingen gefunden: Evakuierung nötig

Die Anlaufstelle für Evakuierte und die Einsatzzentrale des Ordnungsamtes befinden sich in der Turnhalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule, Merianstraße 11, in Köln-Chorweiler.

Straßensperrungen wurden eingerichtet, die Klingeldurchgänge laufen derzeit. Das Ordnungsamt wird bei den Maßnahmen von der Polizei unterstützt. Rund um den Fundort ist für die Dauer der Maßnahmen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (red)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.