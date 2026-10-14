Wer ihn kauft, kann nicht nur was gewinnen, sondern auch helfen. Und genau von der Sache ist TV-Moderator und Entertainer Cantz überzeugt. Auf einfache Weise eine großartige Aktion unterstützen, deren Hilfe regional wirkt. „Am Ende der Aktion wird es wieder glückliche Menschen geben, deswegen bin ich gerne Schirmherr“, sagt Cantz. Der zweite Schirmherr, Bezirksbürgermeister Lutz Tempel, hält es für wichtig, dass durch den Verkaufserlös vor allem „etwas für Kinder und Jugendliche erreicht wird“.

Und das wird es auch in diesem Jahr. Unterstützt wird mit dem Geld die Pestalozzischule, die Förderschule für Geistige Entwicklung in Wahnheide und das Bundeswehrsozialwerk. Auch der Verein Eigenart, der praktische Berufsvorbereitung an Hauptschulen im Rechtsrheinischen anbietet, profitiert.

Ins Leben gerufen haben den Porzer Adventskalender der gemeinnützige Förderverein RC Köln-Airport und der Rotary Club Köln-Airport. Seit dem Jahr 2018 sind so über 110.000 Euro für Porzer Einrichtungen und Institutionen zusammengekommen. Der Verkaufspreis für den Kalender beträgt fünf Euro.

Die jeweiligen Gewinne sind hinter den 24 Türchen auf einem Kalenderbild zu finden. Das Bild hat erneut die Künstlerin Renate Berghaus gestaltet. Es zeigt mit der Pfarrkirche St. Michael, Gut Leidenhausen oder dem Besenbinderdenkmal verschiedene Identitätsmerkmale des Stadtteils Eil. „Wir wollen uns bei den Motiven für den Kalender mehr auf Porz und seine Stadtteile fokussieren“, sagt Pfarrer Rolf Theobold, der Gründungsmitglied bei den Rotariern ist. Für die kommenden Jahre seien weitere Porzer Stadtteile geplant, sagt er.

Alle verkauften Kalender sind nummeriert. Unter diesen Nummern werden die Tagesgewinne verlost. Kalenderbesitzer können unter anderem online nachsehen, ob sie etwas gewonnen haben.

adventskalender.rck-airport.de