„Däm Noss es nix passeet!“ Den Refrain sprechen die Gäste im Wahner Eltzhof fröhlich mit, als Roland Kulik bei der Premiere der „Kölschen Weihnacht“ die Geschichte um eine allzu widerständige Paranuss zum Besten gibt. Wie er mit immer absurderen Mitteln versucht, die harte Nuss zu knacken und dabei das Haus demoliert, ist einfach zu lustig. Diese Verse wollen viele Besucher der Aufführung immer wieder hören. Tradition wird auf der Bühne entsprechend liebevoll gepflegt, in diesem Jahr erstmals vor wechselnden, stimmungsvollen Kulissen.

„Sidd höösch, leev Lück, sidd stell“ lautete schon vor 30 Jahren das Motto der ersten beiden Aufführungen im damaligen Brauhaus Küppers. Jetzt schließt das Einladungslied der Kölschen Weihnacht die Herzen von jährlich tausenden Besuchern bei mehr als 40 Vorstellungen pro Saison auf. In besinnlich-heiterer Atmosphäre lassen sich die Gäste darauf ein, an Kindertage zu denken, sich an wunderbar gesprochenem Kölsch und exzellent aufgeführter Musik zu erfreuen.

Kölsche Weihnacht: Heiterkeit und Klassiker zum Jubiläum

Zur Eröffnung der aktuellen Vorstellungsreihe blicken Roland Kulik und die zumeist seit langer Zeit treuen Mitglieder des Ensembles dankbar zurück und pflegen mit Programm-Klassikern die liebgewordenen Erinnerungen. Wie Roland Kulik vom Winter in der Schnee-Eifel erzählt, Charly Plückthun über Absurditäten beim Tannenbaumschlagen berichtet oder Gerd Köster die Entdeckung „Der Baum nadelt“ als Sensation verkauft, entfacht Heiterkeitsstürme. Das großartige Blechbläserensemble erfreut mit Weihnachtsliedern, die einen kölschen Dreh bekommen. „Tochter Zion“ geht nahtlos über in „Wenn am Himmel die Sterne funkeln“ – ein Spaß zum Mitsingen.

In wechselnder Besetzung tragen Kulik und Hansgeorg Fuhrmann, Nadine Weyer, Gerd Köster und Pascal Pohlscheid Lieder rund um das Fest vor. Pete Haaser, Jens Olaf Mayland, Thomas Falke, Roland Kulik, das Prometheus-Streichquartett und die Bläser sorgen für eine instrumentale Begleitung, die Ton für Ton die kölsche Seele berührt. Mal geht’s um die Ruhe beim Spaziergang oder die Gedanken eines Schneemanns. Doch auch handfeste Auseinandersetzungen werden besungen, wenn Weyer und Köster stimmstark die kölsche Fassung des Titels „Fairytale of New York“ von den Pogues interpretieren.

Überhaupt ist die Jubiläumsausgabe der Kölschen Weihnacht nicht darauf ausgelegt, die Wirklichkeit auszuklammern. So geht das Ensemble an Themen wie Einsamkeit und Unfrieden heran. Aber es macht auch in diesem Jahr deutlich: Das „Chresdaachsjlöck“ kann zum Anker werden, wenn die Realität zwischen „Wahlversprechen, KI und ewigem Krieg“ zu rau erscheint. Bis zum 20. Dezember, immer mittwochs bis sonntags, wird das Programm der Kölschen Weihnacht 2026 geboten. Spielstätten sind das Kulturgut Eltzhof und das Theater am Tanzbrunnen. Eintrittskarten kosten ab 48,90 Euro. Sie sind unter Tel. 02203/599480 oder online buchbar.

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