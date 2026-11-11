Eine besondere Harmonie zwischen der Kölschen Sprache und adventlicher Stimmung entsteht schon seit 30 Jahren, wenn bei der „Kölschen Weihnacht“ die ersten Töne erklingen. Dann wird das Motto der Traditionsreihe für alle Besucherinnen und Besucher spürbar. „Sidd höösch, leev Lück, sidd stell“, ermuntert das Ensemble die Gäste und lässt sie mitten im vorweihnachtlichen Trubel ein wenig zu sich selbst finden, Erinnerungen pflegen, herzlich lachen und Kölsches miteinander genießen. Vom 19. November bis zum 20. Dezember, immer mittwochs bis sonntags, wird das Programm der Kölschen Weihnacht 2026 geboten. Spielstätten sind das Kulturgut Eltzhof und das Theater am Tanzbrunnen.

Kölsche Weihnacht feiert 30 Jahre im Eltzhof

Unter dem Motto „Leeder, Krätzjer und Verzällcher“ haben Roland Kulik und Hansgeorg Fuhrmann die Kölsche Weihnacht vor drei Jahrzehnten im damaligen Küppers Brauhaus ins Leben gerufen und gleich ein hochkarätiges Ensemble auf die Bühne gebracht. Viele der Mitstreiter sind seit den ersten Jahren dabei und mit der Veranstaltung jetzt schon lange im Saal des Kulturguts Eltzhof zu Hause. Sie werden von Stammgästen wegen ihrer unverwechselbaren Originalität hochgeschätzt. Ihre originellen Vorträge zeigen, dass kölsche Lebensart nicht unbedingt an den Karneval geknüpft sein muss, sondern gerade in der Advents- und Weihnachtszeit die Herzen öffnet – auf stille Weise eben.

Bei der Kölschen Weihnacht ist alles ebenso handgemacht wie professionell und mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Blechbläser, Streicher, musikalische Duos oder Terzette liefern Besinnliches und Heiteres. Die in wunderbar geschliffenem Kölsch präsentierten Lieder und Wortbeiträge wecken Kindheitserinnerung, bringen die Gäste mitunter zum Nachdenken über den Zustand der Welt und oft zum herzhaften Lachen. Sich selbst und die persönliche Eigenart auf die Schippe nehmen zu können, gehört schließlich zum typisch kölschen Lebensgefühl.

Das Programm gestalten in diesem Jahr Nadine Weyer, Gerd Köster, Pascal Pohlscheid, Hansgeorg Fuhrmann, Pete Haaser, Jens Olaf Mayland, Thomas Falke, Roland Kulik, das Prometheus Streich-Quartett und die Blechbläser der „Kölschen Weihnacht“. Zum runden Geburtstag haben sie das Beste aus den vergangenen 30 Jahren aufpoliert. Eintrittskarten kosten ab 48,90 Euro. Sie sind unter Tel. 02203/599480 oder online buchbar. (bl)

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