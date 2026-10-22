Rückblick 1956:Wie 35.000 Kölner das KStA-Jubiläum und Josephine Baker feierten

Am 5. Mai 1956 versammeln sich 35.000 Menschen rund um den Tanzbrunnen in Deutz. Der Weg dorthin ist festlich geschmückt: Auf der Deutzer Brücke flattern unzählige Wimpel in den Stadtfarben Rot-Weiß und sechs blau-weiße Fahnen des Kölner Stadt-Anzeigers. Geplant war eine Feier zum 80. Jubiläum des KStA, entstanden ist ein riesiges Volksfest. Mittendrin: der damals 14-jährige Ur-Kölner Herbert Hendrichs (heute 84). Er erinnert sich noch genau an diesen Tag und die besondere Atmosphäre der Nachkriegszeit und der Ära des Wirtschaftswunders.

„Die Leute sind aus ihren Häusern gestürmt, weil sie Freude spüren wollten“, erinnert sich Hendrichs. Er erzählt von den harten Jahren nach dem Krieg, vom Aufbau der Stadt Köln und der Sehnsucht nach schönen Erlebnissen in der Stadt. Solche Abende seien umso wichtiger gewesen: „Abends sind alle glücklich nach Hause gegangen.“

Dieses Polaroid-Foto von Josephine Baker hat Hendrichs selbst gemacht. Copyright: Herbert Hendrichs.

Der unbestrittene Höhepunkt des Tages war der Auftritt der französisch-amerikanischen Sängerin und Tänzerin Josephine Baker. „Das war ein absolutes Erlebnis! Josephine Baker – ein Weltstar aus Paris. Heute reist man schnell durch die ganze Welt, aber damals war so etwas eine Sensation“, erinnert sich Hendrichs. Wie sehr dieser Auftritt die Menschen bewegte, zeigte auch der Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers am Folgetag. Am 6. Mai 1956 schrieb die Redaktion:

„Da war Paris mitten unter uns. Sein tausendfacher Glanz, sein strahlender und auch frecher Charme und seine ganz fröhliche Menschlichkeit. Und nach Beifalls- und Lachstürmen, konnte es auch ganz still werden, wenn Josephine Baker, dieser Weltstar, diese großartige, prächtige Frau, sehr zart von ihren ‚zwei Lieben‘ sang.“

Josephine Baker hautnah

Herbert Heindrichs hat viele Stars in Köln live erlebt: unter anderem John F. Kennedy und Frank Sinatra. An den Auftritt von Josephine Baker erinnert er sich aber noch ganz genau. „Die Erwachsenen haben Baker zugehört. Die Kinder haben am Messevorplatz und am Rheinufer gespielt“, sagt er. Der damals 14‑Jährige stand begeistert vor der Bühne und kam sogar ganz nah an den Superstar heran, wie sein Polaroid-Bild zeigt. „Sie war sehr lieb und freundlich“, sagt er stolz.

Das 150-Jahre-Jubiläum des Kölner Stadt-Anzeiger bekommt Heinrichs in seiner neuen Wahlheimat Bad Münstereifel mit. Immer wieder gerne erinnere er sich aber an die besonderen Ereignisse seines Lebens zurück, zu denen er diese Feier des Kölner Stadt-Anzeiger dazuzählt.