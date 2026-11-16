Den Grundsatzstreit aus dem Brauhaus ließ der Weltstar am Herd unkommentiert. Vor zwei Jahren hatte Yotam Ottolenghi den Halven Hahn noch geadelt. Er sei „perfekt, wie er ist“, so kontrastreich, so genussreich. Was daran zu verbessern sei? „Nichts.“ Also besser mit Röggelchen servieren. Die Kontraste sind es, die der in Israel geborene Wahlbrite in seinen Rezepten sucht. In den vergangenen 15 Jahren hat er damit eine stetig wachsende Fangemeinde angezogen, heute ist er ein Popstar am Kochtopf. Und in einem Kölner Brauhaus wurde er auch bei diesem Besuch wieder glücklich.

Rote Turnschuhe, Karohemd und Küchen-Plausch

Am Sonntag gastierte Yotam Ottolenghi im Rahmen der lit.Cologne gleich zwei Mal im ausverkauften Tanzbrunnen. Rund 2500 Menschen kamen, um dem Koch dabei zuzuhören, wie er entspannt in roten Turnschuhen und aus der Hose flatterndem Karohemd über seine Küche plauderte. Kreischend in Ohnmacht gefallen ist niemand an diesem Tag, aber wenn der 57-Jährige über die Kruste eines gebackenen Rosenkohls oder die Variationen eines Ofenfetas mit Rösttomaten spricht, hängen die Besucher schmachtend an seinen Lippen. „Simple too“ heißt Ottolenghis neues Kochbuch, das er vorab signiert hatte, und ohne das kaum jemand später glücklich hinaus schlenderte ans Deutzer Rheinufer.

In der heimischen Küche dürften sich bei manchen Besuchern die Regalbretter biegen. Und natürlich stehen im Gewürzregal Dukkah und Baharat beisammen und immer ein Glas Tahin-Paste. Vor 18 Jahren hat der Sohn einer Deutschen und eines Italieners die Türen aufgestoßen für eine fancy Küche mit „Rezepten aus dem Morgenland fürs Abendland“ (New York Times). Er hat die Aubergine aus der studentischen Gemüseküche befreit und dem Blumenkohl eine zweite Karriere geschenkt, wie die kundige und ebenso schlagfertige Moderatorin Marie-Christine Knop anmerkte.

Bunter Abend: Yotam Ottolenghi plauderte und gab eine Kostprobe am Herd. Copyright: Martina Goyert

In seinem neuen Buch zelebriert Ottolenghi mit seiner Co-Autorin Verena Lochmuller die Einfachheit. „Die Welt ist kompliziert genug, einfaches Kochen ist unsere Lösung“, heißt es in der Einleitung. Im Tanzbrunnen klagt der Koch über die Dominanz von Social Media, absurde Regeln, die die Ernährung vorgeben wollen. Ottolenghi plädiert für entspannte Selbstbestimmung, diese Prise Gesellschaftskritik muss sein. „Wir wollten das Versprechen des einfachen Kochens erneut einlösen“, sagt Ottolenghi. Offenbar war es nicht jedem Leser gelungen, bei den Rezepten auf Augenhöhe zu bleiben. Diesmal galt der Grundsatz: Jedes Gericht wird in nur einem Topf gekocht.

Den Vorabend hatte der Starkoch im Brauhaus Johann Schäfer verlebt, wo ihm die einfache, aber pralle und schmackhafte Küche aufgetischt wurde. „Viel Fleisch, viel Bier, dazu kölsche Lieder, es war ein satter Kölner Abend“, sagt der Mann, der in London mehrere Restaurants betreibt, begeistert. Vor zwei Jahren, bei seinem letzten Köln-Besuch, servierte der Starkoch im benachbarten „Confex“ Crêpes-Variationen, diesmal köchelte er schwarze Kichererbsen mit Orangen und erläuterte nebenbei die goldenen Reis-Regeln: „Immer mehrfach waschen, niemals den Deckel anheben beim Kochen. Selbst wenn das Haus niederbrennt.“ Und vor dem Servieren mit der Gabel auflockern.

Der Stress darf nicht die Oberhand gewinnen

Yotam Ottolenghi macht das Gewöhnliche zum Spektakel. Er beteuert, dass auch er mit Supermarkttomaten und durchschnittlichem Mozzarella auskomme. „Jedes Rezept muss mit gewöhnlichen Lebensmitteln funktionieren. Wenn man die besten Zutaten hat, kann es nur noch besser werden.“ Solche Botschaften verfangen hierzulande besonders gut. Ein Superstar am Herd, der so bodenständig und nahbar daherkommt, muss die Herzen der Hobbyköche im Sturm erobern. Und so gilt – ganz im Sinne der Simple-Life-Theorie – auch am Herd: Der Stress darf nie die Oberhand gewinnen. Ein Dinner sollte so vorbereitet sein, dass der Gastgeber ansprechbar bleibt. „Die Küche ist eine Ruhezone, es geht nicht um Performance.“

Die Zuschauer durften live ihre schönsten Fehlschläge aus der Küche beichten. Von zerkochtem Gemüse schrieb jemand und von einem wahrlich scharfen ersten Date, das durch ein deutliches Zuviel an Chili angefeuert wurde. Und dann sollte der Meister der Röstaromen noch das kölsche Grundgesetz für die Küche übersetzen. „Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet“? Das sei nur bedingt ein gutes Lebensmotto, sagt Ottolenghi, aber in der Küche könne es schon helfen, sich neu zu orientieren und alte Rezepturen in die Tonne zu kloppen. Und wie mit den Gewürzen umgehen? Ganz nach Jeföhl.