Brings und Cat Ballou tun sich zusammen, und zwar richtig. Es sind zwei Namen, bei denen in Köln Gänsehaut garantiert ist: zehn Musiker, die sonst jeder für sich ganze Hallen zum Kochen bringen. Nun steht ein Abend bevor, an dem alle und alles zusammenkommt.

So etwas hat es bislang nicht gegeben. Die beiden kölschen Top-Bands planen weder einen Gastauftritt bei der jeweils anderen Band noch einen kurzen Besuch für ein paar Lieder. Stattdessen treten sie ein ganzes Konzert lang als eine Band auf. Im Jahr 2027 geschieht das gleich zweimal, und zwar an zwei besonderen Orten.

Auftakt mit Weltpremiere am Kölner Tanzbrunnen

Die Weltpremiere steigt am 15. Mai 2027 bei der Saisoneröffnung am Tanzbrunnen in Köln. Gespielt wird unter freiem Himmel. Der Veranstalter kündigt einen Abend bei „hoffentlich bestem Wetter und mit ganz viel kölschem Jeföhl“ an. Nach seinen Angaben freuen sich alle Beteiligten schon jetzt riesig darauf.

Ralf Nüsser, Geschäftsführer von Koelncongress, sei darüber im ersten Moment ganz schön überrascht gewesen, verrät er. Dann sei die Begeisterung gefolgt: „Das wird einmalig. Wir freuen uns sehr, dass Brings und Cat Ballou sich jetzt zusammentun. So eine Symbiose auf die Bühne zu bringen, ist etwas Einmaliges und das hat uns riesig gefreut. Das wird mit Sicherheit ein sensationell schöner Abend!“

Zweites Konzert im Herbst im Telekom Dome in Bonn

Eine zweite Chance bekommen alle, die im Mai nicht dabei sein können – dafür geht es allerdings rheinaufwärts. Im Telekom Dome in Bonn spielen die beiden Bands am 8. Oktober 2027.

Entstanden ist das gemeinsame Projekt nach den Worten von Peter Brings aus Freundschaft: „Es macht einfach total Spaß, mit den Jungs zusammen zu sein. Gar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Proberaum oder bei sonstigen Treffen. Und deswegen ist das Ganze ja entstanden. Und jetzt machen wir das einfach mal und freuen uns darauf, vor allem weil die ja echt geile Songs haben, die können wir jetzt mal singen. Und ich glaube, das wird auch für die Leute etwas ganz Besonderes.“

Cat-Ballou-Sänger Oliver Niesen: „Das war nie geplant“

Groß ist die Vorfreude auch bei Cat Ballou. „Das ist schon verrückt, was da entstanden ist. Es fühlt sich einfach genau richtig an“, sagt Sänger Oliver Niesen. Und weiter: „Wir machen etwas, das es vorher noch nicht gab und wir werden bei den zwei Konzerten wirklich als eine Band auf der Bühne stehen. Das war nie geplant, aber wir hatten dann die Idee und sofort haben alle Bock drauf gehabt. Das merkt man bei jedem Treffen und wir freuen uns jetzt schon total darauf, diese einmaligen Momente gemeinsam erleben zu dürfen.“

Mit Brings und Cat Ballou kommen zwei Bands zusammen, die die kölsche Musik lieben. Jede von ihnen hat ihre eigene Geschichte, und diese Geschichten haben sich in der Vergangenheit immer wieder gekreuzt. Erst im Herbst stellten beide im „Kölner Treff“ ihre gemeinsame Single „Immer för immer“ vor.

Regulärer Vorverkauf startet am Freitag

Newsletter-Abonnenten können für beide Konzerte ab Donnerstag, 5. November 2026, um 10 Uhr vorab buchen. Diese Möglichkeit gilt 24 Stunden lang.

Am Freitag, 6. November 2026, beginnt dann der reguläre Vorverkauf für beide Konzerte. Tickets gibt es ausschließlich bei Ticketheld.nrw und Vivenue. (red)