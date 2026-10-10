Diese Abende sind in Köln längst Kult und nicht mehr wegzudenken. Alles begann am 12. Oktober 2008. Damals stand Björn Heuser (44) zum ersten Mal im Gaffel am Dom auf der Bühne. Aus dem Auftritt entwickelte sich eine feste Institution.

Kölns Liedermacher ist seitdem der Mann, der freitags nie kann, denn die Mitsingkonzerte sind in seinem Kalender gesetzt. Am Freitagabend (9. Oktober 2026) stand der „Mann met däm Hoot“ zum 800. Mal mit seiner Gitarre im Brauhaus auf der Mini-Bühne.

Das Jubiläum markierte einen weiteren Meilenstein einer irren Erfolgsgeschichte. „800 Auftritte, das ist schon eine unglaubliche Zahl“, sagt Heuser. „Das Besondere ist für mich bis heute die Nähe zu den Menschen. Wir singen zusammen, haben Spaß und feiern unsere kölsche Musik.“

Björn Heuser: Mitsingkonzerte im Gaffel am Dom seit 2008

Traditionell ging es wieder mit „Loss mer singe“ los. Es folgten kölsche Klassiker wie „Drink doch eine met“, „Hey Kölle, du bes e Jeföhl“, „Et kölsche Jeföhl“ und auch der Heuser-Hit „Minge ahle Hoot“. Wie immer war das Lokal komplett ausverkauft.

Zum besonderen Abend schauten auch einige besondere Gäste vorbei. Peter Brings und Oli Niesen von Cat Ballou sangen den gemeinsamen Song „Immer för immer“. Auch Gitarrist Dennis Kleimann, mit dem Heuser seit einiger Zeit tourt, war dabei.

Deshalb gab es auch einen Song zu hören, der bei den vorangegangenen 799 Auftritten nicht auf der Setlist stand. Der Zeltinger-Hit „Müngersdorfer Stadion“ war erstmals im Repertoire.

Beim 800. Mitsingkonzert von Björn Heuser im Gaffel am Dom schauten am Freitagabend (9. Oktober 2026) auch Peter Brings (r.) und Oli Niesen vorbei. Copyright: Martina Goyert

Seit 18 Jahren bringt der Mitsingkönig Woche für Woche Menschen unterschiedlichster Generationen im Gaffel am Dom zusammen und zeigt, wie lebendig und verbindend kölsche Musik sein kann. „Über die Jahre sind viele Freundschaften entstanden und jeder Freitag fühlt sich ein wenig wie ein Familientreffen an“, sagt Heuser.

Zum 800. Mitsingkonzert von Björn Heuser gab es auch spezielle Merchandise-Produkte. Copyright: Martina Goyert

Die Jubiläen waren stets ganz besondere Abende. Beim 111. Mitsing-Abend lernte der Sänger seine Frau Iris kennen. Beim 200. Mal war die damals noch recht junge Band Kasalla zu Gast. Die Bläck Fööss und die Klüngelköpp schauten schon vorbei. Vier Abende verpasste der Musiker krankheitsbedingt, ein paar weitere aufgrund von Urlauben.

Wie an jedem Freitag war das Gaffel am Dom rappelvoll, als Björn Heuser die kölschen Hits anstimmte. Copyright: Martina Goyert

Hier wurde die Idee für „Kölle singt“ geboren. Zudem zeigen die Abende, wie dynamisch die kölsche Musikszene ist. „Viele denken vielleicht, dass ich immer die gleichen Songs spiele, aber das stimmt bei weitem nicht.“ Natürlich waren auch am Freitag Klassiker wie die FC-Hymne und „En unserem Veedel“ dabei, aber auch Lieder wie „För de Iwichkeit“ und „Immer noch do“ wurden angestimmt.

Mit „Heimweh nach Köln“ endete auch der Jubiläumsabend gewohnt emotional. Mit dem guten Gefühl des Brauhaus-Abends kann der Liedermacher jetzt voller Elan die Jubiläumstour zum 30-Jährigen fortsetzen. Am Donnerstag (15. Oktober) steht etwa der Eltzhof in Porz-Wahn auf dem Plan.