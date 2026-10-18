Ein Abend voller kölscher Musik, guter Laune und echter Veedelsliebe: Die Bands Cat Ballou und Brings haben am Mittwochabend (14. Oktober 2026) gemeinsam mit zahlreichen Fans das Musikvideo zu ihrem neuen Song „Immer för immer“ in der Kölner Südstadt gedreht.

Los ging es im Backes, von dort zog die musikalische Truppe weiter in die Ubierschänke. Auch auf dem Chlodwigplatz wurde ein Zwischenstopp eingelegt. Dort wurde nicht nur gesungen, sondern auch gewitzelt – unter anderem mit der wiederkehrenden Frage, ob das Ordnungsamt denn schon da sei.

Cat Ballou und Brings drehen Video von „Immer för immer“

Zweimal wurde der Song auf dem Platz aufgenommen, bevor es für das große Finale weiter in die Torburg ging. Neben „Immer för immer“ hatten Cat Ballou und Brings auch weitere Songs im Gepäck und sorgten damit für ordentlich Stimmung in den Kneipen.

Inhaltlich steht „Immer för immer“ für Zusammenhalt und Zuversicht über Generationen hinweg. Peter Brings erklärte, der Song handle für ihn von den verschiedenen Generationen und davon, dass sie trotz des Altersunterschieds zwischen den beiden Bands dieselben Träume hätten. „Immer för immer“ solle Hoffnung machen und zeigen, dass man Vertrauen in die nächste Generation haben kann.

Am Ende leben wir dasselbe Leben, haben denselben Traum Peter Brings

Wie sehr diese Botschaft mit dem Kölner Lebensgefühl verbunden ist, zeigte sich auch an den Reaktionen der Fans. Viele waren gekommen, sangen begeistert mit und ließen sich von der ausgelassenen Atmosphäre mitreißen. Auch Theresa, die nur zufällig mit ihrer Cousine in der Ubierschänke saß, war begeistert: „Köln ist ein Gefühl, und das bringen Cat Ballou und Brings mit sich.“

Zahlreiche Passanten feierten spontan mit und wollten am liebsten gar nicht mehr gehen. Für viele war es ein unvergesslicher Moment, Teil des Musikvideos zu sein und die beiden kölschen Bands hautnah zu erleben. Mit dem Dreh in den Südstadt-Kneipen haben Cat Ballou und Brings nicht nur Bilder für ihr neues Video gesammelt, sondern ein Stück echtes Kölner Lebensgefühl eingefangen.