Beim Ausbau von Radwegen steht Köln erst am Anfang. Das war am Mittwoch, 25. November, der gemeinsame Befund beim Live-Talk „100 Ideen für Köln“ in der Workstage des Kölner Stadt-Anzeiger im Neven DuMont Haus. Thema des von der Sparkasse Köln/Bonn unterstützten Talks war, wie Kölns Radwege sicher werden. Kölns Mobilitätsdezernent Ascan Egerer räumte ein, die Stadt sei „im Vergleich zu anderen Großstädten nicht vorne“. Sie habe „viel zu spät angefangen“. Christoph Schmidt, Kölner Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), wünschte sich dagegen „ein bisschen mehr Mut“.

Der Musiker Stephan Brings hatte den Ausbau von mehr geschützten Radfahrstreifen in der Serie „100 Ideen für Köln“ vorgeschlagen, die die Redaktion zur Kommunalwahl im Vorjahr veröffentlicht hatte. Beim Leservotum landete die Idee auf Platz drei. Brings – der nur Fahrrad fährt und keinen Führerschein hat, wie er berichtete – nannte den Radweg auf den Ringen zwar „einen Quantensprung“ gegenüber früher. Am Mittwoch schilderte er aber noch einmal eindrücklich, vor welchen Problemen man als Radfahrer dort dennoch steht: „Du wirst feststecken, du hast das Gefühl, du könntest auch zu Fuß gehen. Autos drehen und kommen dir entgegen. Es gibt auch Ladezonen, da wird kurz angehalten. Das würde natürlich weniger passieren mit einer kleinen physischen Trennung.“

Musiker Stephan Brings bricht Lanze für Fahrradfahrende

Die 70 Leserinnen und Leser im Publikum, die in großer Zahl selbst mit dem Fahrrad angereist waren, applaudierten Brings, als er sagte: „Wenn man als Radfahrer aufmuckt, denken manche, wir seien eine Minderheit – aber wir sind keine Minderheit.“

Stephan Brings fordert sichere Radwege für Köln. Copyright: Arton Krasniqi

Der Bau einer solchen Abgrenzung auf den Ringen ist laut dem Mobilitätsdezernenten allerdings kaum möglich – eben wegen der Einfahrten und des Lieferverkehrs. Dazu kommen Vorgaben von Polizei und Feuerwehr, die laut Egerer über die Trennelemente fahren können müssen.

Chefreporter Tim Attenberger moderierte den Live-Talk mit den drei Gästen und fragte Brings, welche weitere Strecke er für einen neuen, mit einer baulichen Abtrennung geschützten Radstreifen auswählen würde, wenn er sich eine wünschen dürfte. Brings wählte das Rheinufer vor dem Schokoladenmuseum, wo es vorübergehend einen Radweg gab, der aber aus Kostengründen wieder abgebaut worden ist. Zu den Verkehrswegen am Rhein sagte Brings: „Da ist viel Aggression drin.“

Kölner ADFC-Chef will Unfälle mit Rechtsabbiegern ausschließen

Dürfte sich der ADFC-Vorsitzende Christoph Schmidt eine Zusage vom Mobilitätsdezernenten wünschen, würde er gerne hören: „Dass wir die freilaufenden Rechtsabbieger zurückbauen, und zwar nachhaltig, mit entsprechendem Personal und entsprechender Geschwindigkeit.“ Gemeint sind die separaten Fahrspuren an Kreuzungen, auf denen Autos und Lkw rechts abbiegen können, ohne an der Ampel der Hauptfahrbahn zu warten. Dabei kreuzen sie häufig einen Radweg oder einen Fußgängerüberweg. Für Radfahrende kann das gefährlich werden, wenn Abbiegende sie übersehen oder ihre Geschwindigkeit unterschätzen. Ein Beispiel ist die Kreuzung Aachener Straße/Universitätsstraße: Der Kreuzungsbereich gilt als Unfallhäufungsstelle, die Stadt kündigte dort bereits an, nachzubessern.

Die Radwege der Innenstadt sind unter anderem mit der Spur auf den Ringen schon deutlich besser ausgebaut als noch vor wenigen Jahren. Aber außer Ehrenfeld hat keiner der anderen Stadtbezirke ein Radverkehrskonzept. Schmidt kritiserte: „Wir haben nur Netze definiert, aber nicht festgelegt, welche Maßnahmen wir umsetzen wollen, und keine Ressourcen hinterlegt – obwohl wir im Klimarat herausgefunden haben, dass wir 27 Stellen für den Radverkehr und 200 Stellen für Mobilität brauchen, um die Klimaneutralität zu erreichen.“ Schmidt sagte weiter: „Aber jetzt mal ehrlich: Wenn ich in dem Tempo weitergehe, dann ist vielleicht 2055 oder 2075 realistisch.“

Pläne für bessere Radwege in Köln werden kaum umgesetzt

Als weiteren Beleg für stockende Umsetzung von Plänen nannte der ADFC-Vorsitzende den gerichtlichen Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe zum Luftreinhalteplan. Er verpflichtete die Stadt zu fünf Fahrradparkhäusern, mit Frist, wann sie fertig sein sollten – die liegt fünf Jahre zurück, doch keines existiert. Egerer räumte ein, bei jenen „Bike Towers“ habe es nicht gut geklappt. Das erste Haus ist aber mittlerweile in erneuter Planung: Es soll nun in Kombination mit einem Parkhaus für Autos entstehen. Zusätzlich setze die Stadt auf kleinere Radboxen an ÖPNV-Stationen.

Mobilitätsdezernent Egerer konnte auch von positiven Entwicklungen berichten: Auf den Ringen habe es 2026 bislang 75 Tage gegeben, an denen mehr Rad- als Autofahrer unterwegs waren. Im Jahr davor sei es erstmals ein einziger Tag gewesen, sagte Egerer. Auf die Frage von Attenberger, nach dem nächsten Projekt für den Radverkehr, nannte Mobilitätsdezernent Egerer das Programm „Freie Ecke – freie Strecke“. In Zuge dessen sollen etwa Pkw-Stellplätze abgebaut werden, damit Kreuzungen übersichtlicher werden.

Der nächste Live-Talk zur Frage einer Markthalle für Köln findet am 14. Dezember ab 18.30 Uhr im Neven DuMont Haus, Amsterdamer Straße 192, statt. Sterneköchin und Ideengeberin Julia Komp wird mit Kölns Wirtschaftsdezernent Andree Haack zu Gast sein, es moderiert Matthias Hendorf. Tickets unter ksta.de/redaktion.