Wird es Tätern zu leicht gemacht, ins Operngebäude einzudringen? Nachdem an und vor allem in der Oper am Wochenende rote Farbschmierereien entdeckt wurden, stellt sich die Frage, wie gut das Operngebäude überhaupt gesichert ist. Erläuterungen der Oper selbst sowie die Einschätzung einer Expertin lassen auf grundlegende Probleme schließen: Demnach sind offenbar nicht nur die Glasscheiben des Gebäudes vergleichsweise mühelos zu entfernen. Auch die Schließanlage für die Türen funktioniert nicht zuverlässig. Die Probleme an beiden Stellen hängen mit dem Denkmalschutz zusammen.

Die Oper selbst räumt auf Anfrage dieser Redaktion Probleme ein: Die elektrische Schließanlage der Außentüren arbeite noch nicht zuverlässig. Weil es wiederholt zu Fehlern und Reparaturen komme, würden die Türen zeitweise zusätzlich mit Holzbalken gesichert, teilte die Opernsprecherin mit. Leser hatten der Redaktion zuvor ein Bild geschickt, das eine Tür zeigt, die einige Tage nach der Wiedereröffnung Ende September auf diese Weise von innen gesichert war.

Stadt und Oper schweigen zu Sicherheitsmaßnahmen

Zu möglichen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach dem Vorfall am Wochenende äußern sich Stadt und Oper bislang nicht. „Die Schäden werden repariert und etwaige Schwachstellen durch Fachleute überprüft und behoben, damit der Schutz der Gebäude weiterhin gewährleistet ist“, teilte die Opernsprecherin mit. Näheres könne man „aus Sicherheitsgründen“ nicht sagen. Ob und wie die Sicherheit erhöht werden soll, bleibt damit offen.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Inneren, indem sie eine Fensterscheibe aus der Tür herausnahmen. Auf einem Bild sieht man, wie die Tür mit einem Holzbalken gesichert wurde. Copyright: Leserfoto

Ob es im Gebäude eine Videoüberwachung oder eine Alarmanlage gibt, wollten Stadt und Oper aus „grundsätzlichen Erwägungen“ ebenfalls nicht beantworten. Auch Fragen zum Sicherheitspersonal blieben unbeantwortet: wie viele Leute im Einsatz sind, ob das Gebäude rund um die Uhr bewacht wird und ob nun aufgestockt werden soll. Fest steht: Der Offenbachplatz ist nicht videoüberwacht. Nach gesetzlichen Vorgaben beschränkt sich die Videoüberwachung auf ausgewiesene Kriminalitätsbrennpunkte – in Köln sind es derzeit sieben, etwa die Ringe oder die Kalker Hauptstraße.

Schmierereien im Steinfoyer

In der Nacht zu Sonntag hatten Täter rote Antifa-Schriftzüge und das sogenannte „Anarcho-A“ am rechten Nebeneingang der Oper hinterlassen, sich offenbar durch Entfernen einer Glasscheibe Zugang zur Oper verschafft und auch das Foyer besprüht: „Antfa“ stand dort an der Wand. Das Wachpersonal entdeckte die Schmierereien am Sonntagmorgen und benachrichtigte die Polizei. Den Schaden beziffert die Oper auf 5000 Euro. Die betroffene Tür ist inzwischen repariert: Die Scheibe blieb unbeschädigt und konnte wieder eingebaut werden. Der Spielbetrieb war nicht beeinträchtigt.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Inneren, indem sie eine Fensterscheibe aus der Tür herausnahmen. Auf einem Bild sieht man, wie die Tür mit einem Holzbalken gesichert wurde. Copyright: Leserfoto

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Wie genau die Täter vorgingen, teilt sie mit Verweis auf die Ermittlungen nicht mit. „Rückschlüsse auf die Täter aufgrund der gesprühten Schriftzüge zu ziehen, wäre zu einfach“, sagte ein Sprecher.

Originaltüren mit einfacher Verglasung

Das Operngebäude aus den 1950er-Jahren, entworfen von Wilhelm Riphahn, steht wie das gesamte Ensemble aus Schauspiel und Oper am Offenbachplatz unter Denkmalschutz – Fenster und Türen eingeschlossen. Laut einer Stadtsprecherin handelt es sich um Originale, die „für die sehr filigrane Architektur der Moderne“ charakteristisch seien. „Im Zusammenspiel mit der natursteinverkleideten Fassade ist die Türanlage ein architektonisch prägendes Element.“

Die Glastüren sind laut Stadt einfach verglast, das Glas entspreche aber dem heutigen Standard für Sicherheitsglas. Eine mehrfach verglaste Tür würde nicht in die denkmalgeschützten, bauzeitlichen Rahmen passen, bestätigte die Stadtsprecherin.

Die Oper nennt eine denkmalgeschützte Sanierung „grundsätzlich herausfordernd“: „Die Kombination aus Altbestand und moderner Technik stellt Planer sowie ausführende Firmen vor in Teilen unabsehbare Herausforderungen.“

Expertin: Entscheidend ist der Rahmen

Anne Bong, Obermeisterin der Glaserei-Innung für Köln, Bonn und Aachen, äußert sich auf Anfrage nicht konkret zur Oper. Allgemein sagt sie aber: „Wenn man eine Glasscheibe, egal ob einfach oder doppelt verglast, ohne große Mühe aus einer Fassung herausnehmen kann, ohne sie zu zerbrechen, dann ist die Art des Glases egal.“ Es komme auf die Rahmenkonstruktion an. Und Konstruktionen, die das ermöglichen, seien früher üblich gewesen.

Einfachgläser seien in der Regel weniger einbruchhemmend als Verbund-Sicherheitsglas aus mehreren Scheiben, eine eindeutige Antwort gebe es aber nicht. Bong verweist auf Juweliergeschäfte, deren einfach verglaste Schaufenster sehr dick sind, „damit eben nicht jeder einfach einbrechen kann“.

Holzbalken als Notlösung

Zweifel an der Sicherung des Gebäudes bestehen aber auch jenseits der Details zu Türen und Fenstern. Zum Foto des Holzbalkens an der Operntür sagt die Opernprecherin am Mittwoch: „Die Holzbalken wurden während der Sanierung verwendet, bevor die eigentliche Schließanlage in Betrieb genommen werden konnte.“ Das Personal sei „sukzessive auf die Türsysteme geschult“ worden. Die Herausforderung liege darin, ein modernes Schließsystem mit dem Denkmalschutz in Einklang zu bringen. Nach Erfahrung der ausführenden Firmen benötige die Anlage „aufgrund der Rahmenbedingungen“ eine hohe Anlaufzeit.

Eine Glastür der Oper wurde offenbar mit einem Holzbalken gesichert. Das Foto entstand laut einer Leserin einige Tage nach der Wiedereröffnung. Copyright: Leserfoto

Die Leserin, die das Foto eingesendet hat und beruflichen Bezug zur Immobilienbranche hat, zeigte sich verwundert: „Angesichts dieser derart dilettantischen Absicherung standen uns die Haare zu Berge. Hier haben wir uns gefragt, ob der Denkmalschutz nicht manchmal am Ziel vorbeigeht.“

Déjà-vu am Museum für Ostasiatische Kunst

Manchem Kölner dürfte der Anblick bekannt vorkommen. Nach einem Einbruch in das Museum für Ostasiatische Kunst im September 2023 lag zwischen den innen gelegenen Handgriffen der gläsernen Eingangstür ein dünnes Kantholz. Vor dem Hintergrund dreier Einbrüche in weniger als einem Jahr sorgte das bei Kunstversicherern für Entsetzen (wir berichteten). Auch damals wollte sich die Stadt nicht zu den Sicherheitsmaßnahmen äußern.

Die Oper am Offenbachplatz war erst Ende September nach ihrer 14-jährigen, aus dem Ruder gelaufenen Sanierung wiedereröffnet worden. Die Sanierungskosten belaufen sich auf rund 800 Millionen Euro, mit Zinsen und den Kosten für die Interimsspielstätten auf bis zu 1,5 Milliarden Euro.