Man möchte einer Tanzkompanie aus Kuba ja wirklich jeden Triumph gönnen, angesichts der desolaten Lage ihres Landes, der ökonomischen und sozialen Krise und der massiv unter Stromausfällen, Energie-, Lebensmittel- und Trinkwasserknappheit leidenden Bevölkerung. Und dann kommt die größte zeitgenössische Kompanie des Landes, Danza Contemporánea de Cuba, in die Kölner Oper, und versprüht Lebensfreude und Sex-Appeal, angefeuert von ein bisschen schmissiger Wut. Dazu jede Menge Sixpacks, schweißglänzende Haut und überhaupt eine atemberaubende Attraktivität des jungen Ensembles. So viel Power und Schönheit – als tanzten sie der Misere ihres Landes einfach davon.

Aber leider ist nun doch so: Künstlerisch fiel der Auftritt der Kompanie unter das gewohnte Niveau der Kölner Gastspielreihe. Vor allem das Auftaktstück „Katharsis Morphé“ von Choreograf George Céspedes erinnert stark an einen Zumba-Kurs im Fitness-Studio, mit ständig bis acht durchgezählten, unisono getanzten, simplen Bewegungen zum sehr laut eingespielten kubanischen Pop-Elektro-Mix.

In der ästhetischen steckt die ideologische Emanzipation

Ein irritierend banaler Start in den Abend. Viel besser: „Mambo 3XXI“, ebenfalls von Céspedes. Das Stück ist schon seit bald 20 Jahren im Programm der 1959, in Fidel Castros Revolutionsjahr, gegründeten Kompanie. Es beginnt wie eine Dekonstruktion des lateinamerikanischen Paartanzes, wenn mehr als 20 Tänzerinnen und Tänzer wie eine Armee aufmarschieren und den Mambo mit geometrischen Arm- und Beinbewegungen in seine Einzelteile zerlegen. Nach den Basics folgt in einer langen Serie von Paarauftritten die Transformation des Tradierten: Dann wird in Mann-Frau-Duos athletisch gesprungen, geworfen, gewirbelt. Raus aus dem konventionellen Kollektiv, rein in die verrückt-freie Kleinformation – da steckt in der ästhetischen wohl auch die ideologische Emanzipation.

Die wiederum hält die belgisch-kolumbianische Choreografin Annabelle Lopez Ochoa auch im Umgang der Geschlechter für angebracht. Seit Kurzem ist Lopez Ochoa häufiger in NRW zu sehen, als Teil des Tanzleitungsteams in Dortmund. So etwa mit ihrem starken Handlungsballett über die Künstlerin Frida Kahlo. Für die kubanische Kompanie kreierte sie 2015 ihre Kurzchoreografie „Reversible“, die die Männer in Röcken, die Frauen in Hosen auftreten lässt und in ihren besten Passagen an Pina Bauschs Geschlechter-Spielchen erinnert.

Sehr charmant verlieren dann die Männer unversehens die Kontrolle in den Duos, werden von den erotisch schlängelnden Frauen erst wuschig gemacht, dann abgeblitzt. Wie bei Céspedes ist manches unterhaltsam, manches klischiert. So bleibt es bei der virtuosen Kuba-Show. Der Tanz in die Abgründe steht wohl noch aus.

Nächste Vorstellungen bei Tanz Köln: 18./19. 12. „Rave Lucid“ von Brandon Miel Masele und Laura Nala Defretin im Schauspielhaus