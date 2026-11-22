In der Nacht zu Sonntag (22. November) haben Unbekannte die Fassade der Kölner Oper mit roten Graffiti beschmiert. Der Antifa-Schriftzug und das Anarchie-Logo prangen rechts und links von einer Glastür, die ebenfalls mit Schmierereien übersät ist. Es handelt sich um den rechten Nebeneingang der Oper am Offenbachplatz.

An der Oper Köln sind in der Nacht zu Sonntag (22.11.26) Schmierereien aufgetreten. Copyright: Sarah Brasack

Nach Informationen dieser Redaktion sollen die Schmierereien gegen vier Uhr morgens vom Wachpersonal der Oper entdeckt worden sein. Die Täter haben auch im Eingangsbereich einen roten Schriftzug an der Wand hinterlassen, müssen die Glastür also passiert haben: Die Täter sollen dabei eine Glasscheibe ausgehebelt haben, um in das Innere zu gelangen.

Schmierereien an Kölner Oper: Polizei ermittelt

Die Polizei sicherte gegen Mittag die Spuren, bestätigte eine Opern-Sprecherin auf Nachfrage. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Pressestelle der Kölner Polizei konnte am Sonntag keine Details nennen. Auch die Oper wollte sich nicht näher äußern. Fragen zu möglicher Überwachung des Operngebäudes durch Videoaufnahmen und den Einsatz von Security-Personal blieben unbeantwortet. Man warte nun den Polizeibericht ab und werde sich im Team zusammensetzen, hieß es. Die Schmierereien sollen alsbald entfernt werden.

Die Oper Köln hat erst kürzlich nach 14-jähriger Sanierung wieder eröffnet: Ende September fand ein großes Eröffnungsfest statt, die erste Opernpremiere nach der Sanierung war Richard Strauss' „Der Rosenkavalier“. Die Sanierungskosten für die Oper belaufen sich auf rund 800 Millionen Euro. Rechnet man Zinsen und die Kosten für die Interimsspielstätten hinzu, kommt man auf bis zu 1,5 Milliarden Euro. (gam)