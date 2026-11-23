Am Tag nach der Farbattacke auf die Oper am Offenbachplatz, laufen die Ermittlungen weiter. Wie eine Opern-Sprecherin am Montag auf Nachfrage mitteilte, lässt sich der Schaden durch die roten Graffiti-Schriftzüge an Fassade und Wänden im Steinfoyer auf 5000 Euro beziffern.

Oper Köln: Ästhetischer Vandalismus und keine Gefährdung des Spielbetriebs

In der Nacht zu Sonntag hatten Unbekannte die Fassade im seitlichen Seiteneingang der Kölner Oper mit roten Graffiti beschmiert. „Auch im Steinfoyer gab es an einigen Wänden die oben genannten Verunstaltungen“, so die Sprecherin.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem eine „Glasscheibe aus einer Tür entfernt wurde“, so die Sprecherin. Die Kölner Polizei hatte am Sonntag von einer zerstörten Glastür gesprochen. Dem widerspricht die Opern-Sprecherin. An der Fassade prangen der Antifa-Schriftzug und das Anarchie-Logo. Das Wachpersonal hatte die Schmierereien entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Der Spielbetrieb wurde und wird durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. „Da es sich um optischen Vandalismus handelt, war und ist der Spielbetrieb zu keiner Zeit gefährdet.“

Zu möglicher Videoüberwachung, einer möglichen Alarmanlage und dem Einsatz von Security-Personal im Operngebäude, also ob es eine 24/7-Bestreifung gibt, äußert sich die Sprecherin „aus grundsätzlichen Erwägungen nicht“. Die Stadt Köln hatte die Tat verurteilt: „Es ist besonders ärgerlich, dass das gerade erst wiedereröffnete und aufwendig sanierte Haus nun Ziel einer solchen Tat geworden ist“, so Stadtsprecher Alexander Vogel. Beschädigungen dieses Hauses seien „in keiner Weise hinnehmbar“, so Vogel. (gam)