„100 Ideen für Köln“Eine Markthalle für Köln? Sterneköchin Julia Komp im Live-Talk

Eine Markthalle für Köln? Diese Idee von Sterneköchin Julia Komp scheint anzukommen. Sie schaffte es immerhin unter die besten zehn der „100 Ideen“ für Köln, die diese Redaktion gemeinsam mit Leserinnen und Lesern voriges Jahr wählte. Komp wünscht sich eine Markthalle, in der auch kleinere Händler regionale Produkte anbieten.

Ihr Motto: Was anderswo in Europa, wie beispielsweise Barcelona, Rotterdam oder Stockholm, funktioniert, müsse doch auch in Köln möglich sein. Komp sagt: „Markthallen sind in vielen Städten ein Publikumsmagnet – für Einheimische wie Touristinnen und Touristen. Für Köln wäre das eine große Chance.“

Julia Komp in der Küche Ihres Restaurants Sahila. Copyright: Michael Bause

Kann Köln also Markthalle? Warum geht es anderswo und bislang hier nicht? Oder ist es nur möglich mit städtischer Unterstützung – und hätte die finanziell klamme Stadt überhaupt Geld dafür? Und wenn ja, wo könnte eine solche Markthalle stehen?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, veranstaltet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Montag, 14. Dezember, die nächste Auflage des Live-Talks der Reihe „100 Ideen für Köln“. Der Talk wird unterstützt von der Sparkasse Köln-Bonn. Komp wird mit von der Partie sein und ihre Idee präsentieren. Und auch Kölns Wirtschaftsdezernent Andree Haack wird sich auf dem Podium zu dem Thema äußern.

Wirtschaftsdezernent Andree Haack. Copyright: Alexander Schwaiger

Es soll aber nicht „nur“ um eine mögliche Markthalle gehen, sondern auch generell um die Akzeptanz von Märkten oder frischen Produkten. Zuletzt musste der Betreiber des Feierabendmarkts auf dem Rudolfplatz aufgeben.

Das Angebot entsprach nicht den Anforderungen an einen Wochenmarkt, die die Stadt gestellt hatte. In beiden Fällen fehlten ausreichend klassische Marktstände mit frischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Eiern, Käse, Fleisch oder Fisch. Stattdessen entwickelte sich der Markt zum Treffpunkt, um einen Feierabend-Absacker zu trinken.

Lässt das Schlechtes erahnen für eine künftige Markthalle? Oder sieht es da ganz anders aus? Auch das wird an diesem Abend diskutiert.

Tickets gibt es hier auf rausgangen.de

Und es ist zwar ein wenig in Vergessenheit geraten, aber Köln hatte schon mal eine Markthalle, wenn auch eine kleinere: im Belgischen Viertel nahe des Brüsseler Platzes. Auch über diese wird an diesem Abend gesprochen. Betreiber Ulrich Engels startete das Projekt Anfang 2018 mit seiner Ehefrau Renate, musste sein Konzept aber mit der Zeit anpassen und gab im Jahr darauf auf, auch Statik-Probleme spielten eine Rolle.

Damals sagte Engels: „Wir hören ständig von den Leuten aus dem Veedel, wie toll sie es finden, dass wir das hier gemacht haben. Aber sie kaufen ihr Obst und Gemüse weiterhin beim Filialisten.“ (mhe)

Alle Infos:

Der Live-Talk „100 Ideen für Köln“ findet am Montag, 14. Dezember 2026, ab 18.30 Uhr in der Workstage der Kölner Stadt-Anzeiger Medien im Neven DuMont Haus, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, statt. Einlass ab 18 Uhr, freie Platzwahl. Freie Parkplätze auf dem großen Parkplatz neben dem Verlagshaus sind vorhanden.