Nicht immer braucht es einen Flug ans Meer. Manchmal reicht schon ein Tisch auf einer sonnigen Terrasse, der Duft von frischen Kräutern, Zitronen, Gewürzen oder Holzkohlegrill – und für ein paar Stunden fühlt sich Köln plötzlich wie Griechenland, Peru oder Italien an.

Diese Restaurants bringen Urlaubsstimmung nach Köln

Ob mediterrane Klassiker, orientalische Mezze oder exotische Aromen aus Südamerika: Diese 12 Restaurants und holen das Urlaubsgefühl direkt in die Stadt und laden zu einer kulinarischen Reise an verschiedenste Orte rund um die Welt ein.

Natürlich gibt es in Köln noch viele weitere Restaurants, die kulinarisch Fernweh wecken. Weitere Vorschläge nehmen wir gerne unter dieser Mailadresse ksta-community@kstamedien.de an. Wie gewohnt erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch handelt es sich um ein Ranking.

1. Tigermilch

Gerichte und Getränke im Restaurant Tigermilch. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Peru gilt als eine der spannendsten Küchen der Welt – diese Aromenwelt bringt Tigermilch im Belgischen Viertel auf den Tisch. Ceviche, Tacos, Maniok-Pommes und Pisco Sour werden im Sharing-Stil serviert. Dazu kommen dezente Folklore-Stücke, warme Farben und entspannte Musik. Wer hier sitzt, könnte vergessen, dass draußen direkt die Brüsseler Straße liegt.

Tigermilch, Brüsseler Str. 12, 50674 Köln | tigermilch.kitchen

2. Bisu

Das Bisù in Nippes mit schöner Terrasse. (Archivibild) Copyright: Max Grönert

Bella Italia – aber anders. Statt klassischer Vorspeise und Pasta setzt das Bisu auf italienische Tapas zum Teilen. Burrata, Trüffel, hausgemachte Pasta und Antipasti auf lauschigen Terrassen erinnern an lange Sommerabende in der Toskana oder an der Amalfiküste. Weil es nach dem Start des ersten Bisu in Sülz gut lief, entstand nicht lange danach ein zweites Restaurant in Nippes.

Bisú, Scharnhorststraße 8, 50733 Köln | Bisú, Weyertal 41, 50937 Lindenthal | www.bisu-koeln.de

3. Limani

Der Innenraum des Restaurants Limani am Rhein. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Direkt am Rhein gelegen, erinnert das Limani an warmen Sommerabenden ein wenig an einen Restaurantbesuch am Mittelmeer. Gegrillter Oktopus, frischer Fisch, Meeresfrüchte und mediterrane Vorspeisen bringen die Aromen Griechenlands auf den Teller – die Terrasse macht das Urlaubsgefühl perfekt.

Limani, Agrippinawerft 6, 50678 Köln | limanicologne.de

4. Yu*lia

Julia Komp führt zwei Restaurants in Köln. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Die Mezze-Bar von Sterneköchin Julia Komp entführt Gäste in den Nahen Osten. Viele kleine Gerichte zum Teilen, orientalische Gewürze und eine stilvolle Atmosphäre erinnern an die Gassen von Beirut oder Marrakesch. Komp hat für ihr Restaurant Sahila im Jahr 2023 einen Michelin-Star bekommen.

Yu*lia, Kämmergasse 18, 50676 Köln | yulia-mezzebar.de

5. Maison Blue

Gedeckter Tisch auf der Terrasse des Restaurants Maison Blue. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Ein lauer Sommerabend, französische Küche und ein Glas Wein – im Maison Blue fühlt sich Köln für einen Moment wie die Provence an. Serviert werden moderne französische Gerichte mit hochwertigen Zutaten und viel Liebe zum Detail. Besonders die ruhige Terrasse lädt dazu ein, den Abend ganz entspannt ausklingen zu lassen.

Maison Blue, Im Ferkulum 18-22, 50678 Köln | maisonblue-koeln.de

7. Gutierrez

Meeresfrüchte gibt es im Restaurant Gutierrez. (Archivbild) Copyright: Gutierrez

Ein schöner Hof und der Duft von frisch zubereiteten Tapas: Im Gutierrez fühlt sich ein Abend schnell wie ein Kurzurlaub in Spanien an. Das Restaurant serviert Klassiker wie Patatas Bravas, Gambas al Ajillo und Paella, dazu spanische Weine und Sangria. Vor allem an warmen Sommerabenden versprüht der Außenbereich eine entspannte Atmosphäre.

Gutierrez, Steinstraße 58, 51143 Köln | gutierrez-tapas.de

8. Trapas

Das Restaurant Trapas. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Der Name setzt sich aus „Travel" und „Tapas" zusammen – und genau darum geht es. Auf der Karte stehen Gerichte aus Marokko, Japan, Korea, Peru und Europa. Wer verschiedene Länder an einem Abend entdecken möchte, ist hier richtig.

Trapas, Lindenstraße 93, 50674 Köln | Mehr Infos hier

9. Masala Empire

Essen im indischen Restaurant Masala Empire. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Duftende Currys, frisch gebackenes Naan und aromatische Gewürze: Im Masala Empire fühlt sich ein Abend schnell wie eine kulinarische Reise nach Indien an. Auf der Speisekarte stehen Klassiker wie Butter Chicken, Tandoori-Gerichte und verschiedene Currys. Das stilvolle Ambiente macht das Urlaubsgefühl komplett.

Masala Empire, Neptunplatz 6A, 50823 Köln | masala-empire.com

10. Neni Köln

Die Aussicht auf den Dom vom Neni Restaurant. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

Über den Dächern der Stadt verbindet Neni israelische, orientalische und mediterrane Küche. Hummus, Sabich, gegrilltes Gemüse oder Shakshuka treffen auf einen spektakulären Blick über Köln. Spätestens zum Sonnenuntergang fühlt sich der Abend wie eine Städtereise an.

Neni, 25hours Hotel Köln The Circle, Im Klapperhof 22-24, 50670 Köln | nenifood.com

11. Los Carnales

Die Los Carnales Taqueria im Kölner Rheinauhafen. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Mexikanisches Streetfood, farbenfrohes Interieur und Margaritas: Tacos, Quesadillas und hausgemachte Salsas bringen die Stimmung einer Reise nach Mexiko auf den Teller. Locker, laut und perfekt für einen Sommerabend.

Los Carnales, Agrippinawerft 30, 50678 Köln | loscarnales.de

11. Chum Chay

Das Lokal Chum Chay. (Archivbild) Copyright: Floß

Viel Grün, vietnamesische Spezialitäten und eine entspannte Atmosphäre: Im Chum Chay fühlt sich ein Besuch wie eine kleine Auszeit an. Das rein vegetarische Restaurant serviert unter anderem frische Sommerrollen, Pho und aromatische Currygerichte. Besonders im gemütlichen Innenhof kommt an warmen Tagen schnell Urlaubsstimmung auf.

Cum Chay, Friesenwall 29, 50672 Köln | chum-chay.de

12. Shaka Zulu

Schon die Fassade im Zebra-Look verrät, dass es hier kulinarisch nach Afrika geht. Im Shaka Zulu dreht sich alles um südafrikanische Spezialitäten: Bobotie, Bunny Chow oder Grillgerichte bringen Aromen auf den Teller, die in Köln noch immer eine Seltenheit sind. Das farbenfrohe Interieur und die herzliche Gastfreundschaft machen das Urlaubsgefühl komplett.

Shaka Zulu, Limburger Str. 29, 50672 Köln | shaka-zulu.de