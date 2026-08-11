Heißhunger nach Urlaub, nach Essen, das nach Meer, Feta und gegrilltem Fisch schmeckt – wer kennt das nicht? Die griechische Küche weckt bei vielen Erinnerungen an laue Sommerabende in einer Taverne, den Duft von Olivenöl und Kräutern oder den Blick aufs Wasser. Auch in Köln gibt es zahlreiche Restaurants, die dieses Lebensgefühl auf den Teller bringen.

Ob Gyros, klassische Meze, saftiges Souvlaki, Moussaka oder frischer Oktopus vom Grill: In diesen griechischen Restaurants kommen Fans der mediterranen Küche auf ihre Kosten.

Griechische Restaurants in Köln

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Auswahl. Ihr persönliches Lieblings-Restaurant ist nicht dabei? Dann schreiben Sie uns gerne unter ksta-community@kstamedien.de.

Sophias, Klettenberg

Das Sophias auf der Luxemburger Straße gehört zu den Lieblingsorten von Gastrokritikerin Julia Floß. (Archivbild= Copyright: Martina Goyert

Das Sophias in Klettenberg darf auf dieser Liste nicht fehlen. Denn wer tolle Mezedes, also griechische Tapas, essen möchte, die man sich am besten als Gruppe untereinander teilt, ist hier goldrichtig. Auch Moussaka gibt es in kleiner Probierform, genau wie das traditionelle Sonntagsgericht Msochari Kokkinisto, ein Kalbfleischeintopf mit Tomaten, Gewürzen und Käse. Und gegrillten Oktopus findet man ebenso auf der Karte. Im Sommer kann man auf der Terrasse draußen sitzen. Julia Floß hat das Restaurant im Januar 2024 besucht, die ganze Restaurantkritik lesen Sie hier.

Adresse: Luxemburger Straße 289, 50939 Köln | Öffnungszeiten: täglich 17 bis 23 Uhr außer am Mittwoch (Ruhetag) | sophias-mezedes.de

Phili's Restaurant, Lindenthal

Das griechische Restaurant Philis von außen. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Mitten in Lindenthal, zwischen Uniklinik und Feuerwache, liegt das griechische Restaurant Phili's. Vor ein paar Jahren hat unser Restaurantkritiker Carsten Henn das Lokal besucht, lesen Sie hier, was er dazu sagt. Auf der Speisekarte stehen sowohl Mezedes als auch ganz klassische Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts. Die Rezepturen sind traditionell, auch das Anrichten – allerdings auf schönem Geschirr. Wer griechische Klassiker essen möchte, ist hier richtig.

Adresse: Lindenthalgürtel 29, 50935 Köln | Öffnungszeiten: Mo bis Sa 17 bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr) | philis-restaurant.de

Kouzina Greek Street Food and Wine

Das grieschische Restaurant Kouzina in Köln. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Ganz in der Nähe vom belebten Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt befindet sich das griechische Restaurant Kouzina Greek Streetfood. Hier kann man sich einen Platz drinnen oder draußen auf der Terrasse suchen und dann bei griechischen Spezialitäten in Erinnerunen an den Urlaub schwelgen.

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Spezialitäten à la Ofenkartoffeln, Pulled Gyros, Pita oder Souvlaki sind nur ein Teil des Angebots und auch vegetarische Gerichte kann man bekommen. Das Lokal hat auch montags geöffnet, ein Tag an dem viele Restaurants gerne Pause einlegen.

Kouzina Greek Streetfood and Wine, Aachener Straße 10, 50674 Köln | Öffnungszeiten: täglich ab 15 Uhr | greekstreetfood.de

Dialog, Südstadt

Im Dialog trifft sich die Kölner Südstadt. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Hier riecht es nach Griechenland: nach kross gebratenem Tintenfischen vom Holzkohlegrill, nach Bifteki mit Schafskäse, nach eingelegten Auberginen, Kräutern und Oliven. Holztische und Stühle, eine kleine Theke und alte Fliesen geben dem kleinen Lieblings-Restaurant in der Südstadt seinen Charme. Bei hohen Temperaturen schmeckt der eiskalte Retsina an den Tischen draußen auf dem Bürgersteig am besten. Kurzum: Einfache, leckere, griechische Küche, vor allem tolle Meeresfrüchte vom Grill, freundliche Besitzer und Bedienungen, sehr charmantes griechisches Restaurant. Lesen Sie hier, wie unserer Restaurantkritikerin Julia Floß das Essen im Dialog geschmeckt hat.

Adresse: Alteburger Straße 26, 50678 Köln | Öffnungszeiten: Di bis Fr 12 bis 24 Uhr, Mo + Sa 18 bis 24 Uhr

Aphrodite, Müngersdorf

Passend zum Restaurantnamen eine Aphrodite Statue als Dekoration. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

Eher feine Küche, in ebenfalls feinem Ambiente mit silbernen Säulen und Kunstwerken, bekommt man im Aphrodite in Müngersdorf. Die Göttin in Form einer steinernen Statue ist neben der Bar zu finden. Auf der Karte tummeln sich Gerichte, die griechischen Ursprungs sind, aber modern mit Zutaten aus anderen Küchen abgewandelt werden. Neben Klassikern vom Lavagrill bekommt man hier auch Seezunge, Lammrücken oder auf Vorbestellung Austern, Hummer und anderes Seafood.

Adresse: Aachener Straße 698, 50933 Köln | Öffnungszeiten: Mi bis Sonntag 17.30 bis 24 Uhr, zusätzlich So 12 bis 15 Uhr | www.aphroditerestaurant.de

Lamia, Nippes

Im Lamia gibt es viele Fischgerichte, aber auch Veganes und Vegetarisches. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Das Lamia in Nippes serviert mediterrane Gerichte in einem stilvollen Ambiente. Die zwei Restaurantgründer Dimitrios Koukoulis und Dario Adinolfi hatten zuvor für die Sterneköchin Julia Komp gekocht und dann selbst ihren Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Im Lamia werden Fischplatten, griechische Kleinigkeiten, aber auch italienische und spanische Speisen geboten. Auf der Getränkekarte stehen diverse Weine und Cocktails, die eindrucksvoll serviert werden. Eine Restaurantkritik von Carsten Henn lesen Sie hier.

Adresse: Neusser Str. 182, 50733 Köln | Öffnungszeiten: Di bis Fr 12.30 bis 15.30 Uhr und 7.30 bis 23 Uhr, Sa 18 bis 1 Uhr | www.lamia.de

Taverna Diogenis, Ebertplatz

Moussaka mit Tsatsiki und griechischem Salat. (Symbolbild) Copyright: Getty Images

Das Diogenis war wegen eines Wasserschadens lange geschlossen und öffnete dann am Ende des Jahres 2025 wieder. Für die betreibende Familie war diese Zeit schwierig, doch sie kämpfte sich durch. Die nach dem Philosophen benannte Taverne am Sudermannplatz, die es bereits seit dem Jahr 1976 gibt, bietet eine Vielfalt an kalten und warmen Vorspeisen. Wer am Abend kommt, hat aus vielen griechischen Variationen die Wahl. Vom Grill gibt es verschiedene Fleischgerichte, aus Pfanne und Backofen kommen unterschiedliche Speisen, wovon einige gut für Vegetarier, andere für Fleisch-Esser herhalten können. Auch hier gibt es Moussaka, mit Tsatsiki und Salat. Im Sommer ist auf der Terrasse vor dem Restaurant viel los.

Adresse: Sudermannplatz 7, 50670 Köln | Öffnungszeiten: Di bis Sa 17 bis 23 Uhr, So 12 bis 23 Uhr | www.diogenis.de

Taverne Jamas, Nippes

Die Taverne Jamas mit ihrem Außenbereich. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Im Jamas stehen griechische Meze im Mittelpunkt. Ob Dips, Käse, Gemüse, Fisch oder Fleisch – viele Gerichte gibt es in kleinen Portionen zum Teilen, darunter auch zahlreiche vegetarische Optionen. Wer lieber ein klassisches Hauptgericht möchte, findet ebenfalls eine Auswahl mit Fleisch. Besonders beliebt sind die Lammkoteletts und der gegrillte Oktopus. An manchen Abenden sorgt Live-Musik für zusätzliche Urlaubsstimmung. Hier können sie über den Besuch von Julia Floß im Jamas lesen.

Adresse: Sechzigstraße 1, 50733 Köln | Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 17.30 bis 22.30 Uhr, Fr und Sa 17.30 bis 23.30 Uhr, So 17.30 bis 22 Uhr, Di geschlossen | www.jamas-restaurant.de

Delphi, Rodenkirchen

Im Delphi kann man bei schönem Wetter gut unter den Schirmen sein Essen genießen. Drinnen sitzen geht aber auch gut. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Das Restaurant Delphi ist definitiv kein Restaurant, an dem viele Kölner und Kölnerinnen einfach so vorbeiläuft, denn es liegt an einer etwas versteckten Ecke zwischen Rodenkirchen und Weiß. Hier muss man gezielt hinkommen. Dafür kann man vor allem im Sommer wunderbar auf der Terrasse sitzen und ans glitzernde Meer denken. Der Betrieb serviert kalte und warme Vorspeisen, darunter sind auch viele Gemüse-Gerichte, ein Pluspunkt für Vegetarier. Außerdem gibt es Fisch und Fleisch als Hauptspeisen, sowie Steintopf-Spezialitäten, darunter auch Moussaka. Einige Kindergerichte stehen ebenfalls auf der Karte.

Adresse: Lucas-Cranach-Str. 4, 50999 Köln |Öffnungszeiten: täglich 17 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22 Uhr | www.delphi-koeln.de

Plomari Garden, Sülz

Oktopus und andere griechische Spezialitäten (Symbolbild) Copyright: imago images/robertharding

Auf der wechselnden Tageskarte im Plomari befinden sich laut Betreibern Gerichte, die von der Tradition inspiriert sind und Gefühle und Erinnerungen wecken sollen. Als Spezialität des Hauses wird hier Oktopusfilet vom Grill angeboten. Auch das Milchzicklein und das Rindfleisch-Schmorgericht klingen verlockend. Viele besondere Speisen also, häufig auch in Tapas-Größen. Das Moussaka kann man hier sogar in einer vegetarischen Variante bekommen. Bei den Preisen für den Wein sollte man nachfragen und nicht einfach auf die Empfehlung des Hauses hören.

Adresse: Luxemburger Str. 319, 50939 Köln | Öffnungszeiten: Täglich außer Dienstag ab 17 Uhr | www.plomari-köln.de

Nikos Ouzeria, Dellbrück

Das Team und die Restaurantinhaber Spydridoula Kyvranoglou und Nikos Giotis. Copyright: Nikos Ouzeria

Urlaubspause bis zum 25. August 2026

Eins vorneweg: Wer gerne viel für wenig Geld isst, wird hier nicht glücklich. Denn bei Niko findet man stattdessen gute Qualität und Selbstgemachtes, das sich auf kleinen Tellern in Tapas-Portionen wiederfindet. Auch hier kann man also mehrere Gerichte gut teilen und so vieles probieren. Die Auswahl ist ordentlich, es gibt viel Gemüse, Fisch und Fleisch und ein Dessert des Tages. Vom 0815-Griechen grenzt sich das Angebot hier ab. Die Krönung ist der schöne Biergarten im ehemaligen alten Landgasthaus Alt-Strunden.

Adresse: Gierather Straße 25, 51069 Köln | Öffnungszeiten: Di bis Sa 17 bis 22 Uhr, So 16 – 21 Uhr, Montag geschlossen | www.nikosouzeria.de

Limani, Südstadt

Im Limani sitzt man drinnen sehr nett, draußen am Rhein ist es noch mal schöner. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Griechisch essen mit schöner Aussicht auf den Rhein, das geht im Limani. Das Restaurant in der Südstadt hat eine schöne offene Terrasse, auf der mit Blick auf die vorbeifahrenden Schiffe gespeist werden kann. Auch auf dem Platz vor dem Restaurant befinden sich im Sommer Stühle und Tische, Loungemöbel und große Schirme. Hier kann allerdings nur der Café-Betrieb in Anspruch genommen werden. Auf der Speisekarte im Restaurant stehen Meze aber auch Hauptspeisen wie ganze Dorade, Adlerfischfilet, Ochsenbäckchen oder Steaks.

Limani in der Südstadt: Agrippinawerft 6, 50678 Köln | Öffnungszeiten: Mo bis So 12 bis 24 Uhr, Küche bis 22 Uhr | www.limanicologne.de

Athen's, Heumarkt

Das Athen's in Köln. (Archivbild) Copyright: Anna-Lena Prill

Betriebsferien bis zum 21. August 2026

„Ein Stück Griechenland in Köln“ wirbt das Restaurant auf seiner Webseite. Und in der Tat, schaut man sich die Speisekarte an, sind dort fast nur Speisen mit griechischen Namen aufgeführt. Es gibt kalte und warme Vorspeisen wie Melitzanosalata (Auberginensalat) oder Chtapodi Skaras (Oktopus vom Grill), Käsespezialitäten, jede Menge Gegrilltes, Fisch und Fleisch, sowie Kinderteller und Moussaka – den typisch griechischen Auberginen-Auflauf mit Hackfleisch. Die Atmosphäre ist gewölbig und urig.

Adresse: Heumarkt 2 - 4, 50667 Köln | Öffnungszeiten: Mi bis Mo (Di Ruhetag) 17.30 – 23.30 Uhr (Küche jeweils nur bis 22.30 Uhr) |www.athens-koeln.de

Olea Greek Fusion Kitchen, Zollstock

Griechische Mezze . (Symbolbild) Copyright: IMAGO/Panthermedia

Mit dem Olea ist Anfang Dezember 2025 neues Leben in die Räume des ehemaligen Saloniki eingezogen. Die Betreiber setzen auf griechische Küche, die klassische Gerichte mit modernen Einflüssen verbindet. Auf der Karte stehen unter anderem Meze, gefüllte Weinblätter, Gyros, Bifteki sowie Fisch- und Grillgerichte. Das familiengeführte Restaurant möchte sowohl langjährige Griechenland-Fans als auch ein jüngeres Publikum ansprechen.

Adresse: Höninger Weg 268, 50969 Köln| Öffnungszeiten: Di - Sa 17 bis 23 Uhr, So 12 bis 22 Uhr | oleagreekfusionkitchen.de

Filoxenia, Marsdorf

Wer über die etwas in die Jahre gekommene Einrichtung hinwegsehen kann, wird im Filoxenia mit authentischer griechischer Küche belohnt. Auf der Speisekarte stehen Klassiker wie Gyros, Bifteki, Souvlaki und Moussaka, aber auch Spezialitäten wie Exochiko – ein im Ofen geschmortes Rinderragout mit Aubergine, Knoblauch und Petersilie. Das Restaurant überzeugt vor allem mit herzlicher Gastfreundschaft und einer Küche, die viele Stammgäste seit Jahren schätzen.

Filoxenia, Dürener Str. 435, 50858 Köln | Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr, Sa 17.30 bis 23 Uhr, So 17.30 bis 22 Uhr | filoxeniarestaurant.de

** Es handelt sich um eine Auflistung an Lokalen in Köln, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die Reihenfolge ist willkürlich.