Julia Komp wurde schlagartig bekannt, als sie 2016 die jüngste Sterneköchin Deutschlands wurde – mit gerade einmal 27 Jahren, nebenan von Köln im Kerpener Schloss Loersfeld. Doch Julia Komp wollte sich nicht auf ihrem Rekord ausruhen, sondern weiterlernen – von den besten Köchinnen und Köchen der Welt. Darum ging sie mit 31 Jahren ein Jahr lang auf Weltreise, besuchte über 30 Länder von Marokko bis Japan, arbeitete in vielen Restaurants, Bars und Küchen, um die authentischen Geschmäcker der Welt kennenzulernen. 2022 eroberte sie mit ihrem erst ein Jahr zuvor mitten in der Pandemie eröffneten Kölner Restaurant „Sahila“ den Stern zurück. Seitdem arbeitet sie am zweiten. Die Küche von Julia Komp ist sehr originell, sehr reich an Gewürzen und von ihren Erfahrungen als Weltenbummlerin geprägt.

„Meet the Chef“ in der Bar Botanik & Menü im „Sahila“

An diesem exklusiven KStA Genuss-Club Abend am 31. August 2026 lernen Sie eine der besten Köchinnen Deutschlands persönlich kennen. In der Bar Botanik des Hotel Wasserturm Cologne wird Julia Komp zunächst im Gespräch mit der stellvertretenden Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, Sarah Brasack, von ihren kulinarischen Abenteuern, den größten Herausforderungen als Restaurant-Besitzerin und Spitzenköchin sowie Profi-Geheimtipps beim Kochen zu sprechen. Im Anschluss werden auch die Gäste Zeit und Gelegenheit haben, ihre Fragen an die Köchin zu stellen.

Nach diesen Einblicken begeben Sie sich in das 200 Meter entfernte Restaurant der Spitzenköchin, ins Sahila. Dort erwartet Sie das „KStA Genuss-Club-3-Gang-Menü“, das speziell für diesen Abend konzipiert wurde.

Was Sie erwartet:

Meet the Chef mit Sterneköchin Julia Komb in der Bar Botanik am 31. August 2026

Beginn: 17:30 Uhr

Adresse: Kaygasse 2, 50676 Köln (11. Etage des Wasserturm Hotels Cologne)

3-Gang-Menü im Sahila - The Restaurant

Beginn: Ab ca. 19:00 Uhr (Im Anschluss an die Meet the Chef Veranstaltung)

Adresse: Kämmergasse 18, 50676 Köln (Sahila - The Restaurant)

Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei Rausgegangen.de.

Preis: 159 Euro für den gesamten Abend inkl. „Meet the Chef“ und 3-Gang-Menü (exkl. Getränke).