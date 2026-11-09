Zwischen Klang und Stille, Himmel und Erde entfaltet sich in HARMONIA eine Geschichte über die geheimnisvolle Kraft der Harmonie. Der Titel steht für jene feine Balance, die Gegensätze verbindet. Auf der Bühne der neuromanischen Kirche St. Michael entstehen bewegende Bilder: schwebende Akrobatik, berührende Musik und Figuren, die mit Anmut und Poesie das Staunen wecken.

Die Inszenierung unter der Regie von Frédéric Zipperlin (Cirque du Soleil) entsteht gemeinsam mit Helena Bittencourt und Goos Meeuwsen. Die Kompositionen von Sergej Sweschinski tragen den Abend. Wir verlosen 10x2 Eintrittskarten für die Vorstellung am Donnerstag, 3. Dezember 2026, um 19:30 Uhr in der Kirche St. Michael, Brüsseler Platz, Köln.

Sollte das Teilnahme-Formular nicht erscheinen oder fehlerhaft dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Das Gewinnspiel endet am 25. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!