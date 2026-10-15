„Harmonia“Cirque Bouffon zeigt erneut Weihnachtsshow am Brüsseler Platz

Der Cirque Bouffon kommt in der Weihnachtszeit erneut in die Kirche St. Michael am Brüsseler Platz. Vom 2. Dezember bis zum 3. Januar präsentiert der Zirkus hier seine Weihnachtsshow „Harmonia“.

Die neue Show widmet sich der Kraft der Harmonie, „jener feinen Balance, die Gegensätze verbindet und Menschen miteinander in Einklang bringt“, wie es in der Ankündigung heißt.

Cirque Bouffon: Internationale Artisten, Musiker und Clowns

Unter der Regie von Frédéric Zipperlin, gemeinsam mit Helena Bittencourt und Goos Meeuwsen, treten internationale Artisten, Musiker, Clowns und fantasievolle Figuren auf. Die Musik stammt von dem Komponisten Sergej Sweschinski.

Der Zirkus ist bekannt für seine Shows im Stil des französischen Nouveau Cirque, einer Mischung aus Akrobatik, Live-Musik und Poesie. Dabei folgen die einzelnen Nummern einer übergeordneten Dramaturgie. Wie in den vergangenen Jahren findet die Veranstaltung in Kooperation mit Kirche für Köln statt.

Tickets für die Show sind ab 39,25 Euro unter www.koelnticket.de/artist/cirque-bouffon erhältlich oder können an der Abendkasse ab zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn erworben werden. (red)