Ausgewogenheit, Ebenmaß, Einklang – mit solchen Begriffen lässt sich das stimmige Zusammenspiel beschreiben, das mit dem Wort „Harmonie“ bezeichnet ist. Der Cirque Bouffon hat es in der Variante „Harmonia“ zum Titel seiner neuen Weihnachtsshow gemacht, die am 2. Dezember in der Kirche St. Michael im Belgischen Viertel Premiere feiert. Zum sechsten Mal in Folge ist er dort zu Gast. Kooperationspartner ist das Team von „Kirche für Köln“. Nach bewährtem Konzept hat Regisseur Frédéric Zipperlin gemeinsam mit Helena Bittencourt und Goos Meeuwsen ein poetisches Spektakel geschaffen, an dem internationale Artisten, Musiker, Clowns und fantasievolle Figuren mitwirken. Die Klänge dazu stammen von Komponist Sergej Sweschinski, der auch die musikalische Leitung hat.

Zu erleben ist zum Beispiel, wie Eleni Anastasaki das Schreiten auf einer roten Kugel mit Hula-Hoop-Kunststücken kombiniert. Fenja Barteldres führt neue Möglichkeiten der Cyr-Rad-Disziplin vor, indem sie den großen Metallreifen auseinandernimmt und die Einzelteile separat verwendet. Drahtseiltänzer Karl Emil Dahl bietet Akrobatik auf dem Schlappseil, und Anja Marina Habegger wagt sich mit ihrer Harfe in die Lüfte. Zu den weiteren Nummern zählen etwa ein Balance-Akt und die Darbietung eines Strapaten-Duos. Ihr musikalisches Können zeigen Zipperlins Frau Anja Krips und Henriette Schreiner (Gesang), Nastja Schkinder und Oleg Nehls (Akkordeon) sowie Dalai Cellai (Cello) und Johannes Schauer (Kontrabass).

Keine Zweifel mehr am Aufführungsort

Als am Donnerstag das Programm vorgestellt wurde, waren die Aufbauarbeiten im Kirchenraum, die der Zirkusdirektor eine „Herausforderung“ nannte, im Wesentlichen abgeschlossen. Das Zentrum der Manege bildet ein hohes Podest, und rundherum sind Stuhlreihen gruppiert, auf denen an die 400 Besucher und Besucherinnen Platz finden. „Die Aufregung hat sich gelegt“, sagte Uli Merz vom „Kirche für Köln“-Team dazu, dass anfangs von einigen Leuten die Kritik zu hören war, ein Zirkus gehöre nicht in ein Gotteshaus. Sie sei längst ausgeräumt, schließlich hätte der Cirque Bouffon und die Kirche ein „gemeinsames Anliegen“, so Merz: „den Seelen der Leute Gutes zu tun und Bewusstsein für Schönes im Leben zu schaffen“.

Und: „Man kann Gott auf viele Arten und Weisen loben, diese hier ist eine davon.“ Frédéric Zipperlin sprach von „Respekt vor dem Raum“, und Anja Krips ergänzte, zu den Weihnachtsshows, die ein treues Stammpublikum haben, kämen viele Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen würden.

„Harmonia“ bis Januar in Köln zu sehen

„Harmonia“ ist vom 2. Dezember bis zum 3. Januar in St. Michael, Brüsseler Platz 13–15, zu sehen. Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 19.30 Uhr, Samstag, 15.30 und 19.30 Uhr, Sonn- und Feiertage, 14.30 und 17.30 Uhr. Zusatztermine: Dienstag, 22.12., 19.30 Uhr, Dienstag, 29.12., 15.30 und 19.30 Uhr, Mittwoch, 23. und 30.12., jeweils 15.30 Uhr. Am 24.12. finden die beiden Weihnachtsgottesdienste unter Beteiligung des Cirque Bouffon statt. Die Karten, mit denen der Zugang geregelt wird, sind vergriffen. Reguläre Vorstellungen gibt es an Heiligabend nicht.

Am 1. und 2. Weihnachtstag beginnen die Vorstellungen um 14:30 und 17:30 Uhr. An Silvester und Neujahr finden keine Shows statt. Tickets (ab 39,25 Euro für Erwachsene, ab 30,25 Euro für Kinder von vier bis 14 Jahren) sind über koelnticket.de (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) oder an der Kasse im Foyer von St. Michael (ohne Vorverkaufsgebühr) ab zwei Stunden vor jeder Vorstellung erhältlich.

cirque-bouffon.com